BiH
Marta Kos: “Mislim da bi budući visoki predstavnik trebao raditi tako da ubrzo postane nepotreban"
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos nada se da će se EU ujediniti oko kandidata za budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji mora raditi na tome da zemlja stekne puni suverenitet, a on postane nepotreban.
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“Nadam se da će se Europska unija ujediniti oko kandidata za poziciju visokog predstavnika, koji će potom raditi u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, ali i u najboljem interesu europskog puta ove zemlje”, rekla je Marta Kos po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica u Luxembourgu.
“Mislim da bi budući visoki predstavnik trebao raditi tako da ubrzo postane nepotreban kako bi Bosna i Hercegovina stekla puni suverenitet i da može donositi odluke bez međunarodnog nadzora. U Europskoj komisiji pripremamo buduću viziju Bosne i Hercegovine”, rekla je Kos.
Početkom ovoga mjeseca, članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH nisu se uspjeli usuglasiti o kandidatima za nasljednika Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika.
Sjedinjene Države zajedno s nekim europskim zemljama podržavale su izbor talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su druge zemlje,prije svega Francuska, predlagale za visokog predstavnika posebnog francuskog izaslanika za zapadni Balkan Renea Troccaza.
Kos je istaknula da najnovija istraživanja pokazuju da 74 posto ljudi u BiH želi ići europskim putem. “Stoga, mi u Europskoj uniji, ali i čelnici u BiH, trebamo slijediti ovu viziju građana BiH”,rekla je.
Povjerenica je rekla da je danas veliki dan proširenje jer će Ukrajina i Moldavija otvoriti pregovore u prvom pregovaračkom klasteru, a Crna Gora zatvoriti dva poglavlja.
Dodala je kako očekuje da će Ukrajina i Moldavija već u srpnju moći otvoriti pregovore u preostalih pet klastera jer su tehnički spremna i potrebno je još samo zeleno svjetlo svih država članica.
Prema novoj metodologiji pristupnih pregovora, 35 poglavlja podijeljeno je u šest tematskih klastera. Pregovori o srodnim poglavljima u jednom klasteru otvaraju se zajedno, dok za zatvaranje i dalje vrijedi da se svako poglavlje zatvara pojedinačno.
Najvažniji je prvi klaster koji obuhvaća pet poglavlja: Pravosuđe; pravda, sloboda i sigurnost; Javne nabave, Statistika i Financijski nadzor. Taj klaster se prvi otvora i zadnji zatvara, na kraju pregovaračkog procesa.
Povjerenica je rekla da će pristupni ugovor s Crnom Gorom predstavljati novu generaciju tih ugovora, koji će sadržavati zaštitne mjere kako bi se osiguralo da nove članice poštuju europska pravila i ne zloupotrebljavaju svoje članstvo, primjerice korištenjem veta koji oteževa donošenje odluka.
Istaknula je da će se proces proširenja i dalje temeljiti na zaslugama, to jest na ispunjavanju svih kriterija, da nema polovičnog članstva i da će zemlje kandidatkinje moći postati punopravne članice tek kada ispune sve uvjete.
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