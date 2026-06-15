Oko 20.000 ljudi prosvjeduje
FOTO, VIDEO / Neredi u Ženevi uoči summita G7: Razbijeni uredi UN-a, zapaljen Tesla, policija upotrijebila suzavac
Ženevska policija u nedjelju je upotrijebila suzavac protiv prosvjednika koji su zapalili automobil marke Tesla i razbili prozore na zgradi Ujedinjenih naroda, izražavajući na taj način nezadovoljstvo zbog summita skupine G7 koji se održava preko granice, u Francuskoj.
Oko 20.000 ljudi okupilo se na prosvjedu koji je u početku bio miran, no kasnije je prerastao u nerede kada su prosvjednici napali ono što smatraju simbolima kapitalizma i međunarodnih institucija, uključujući parkirani Teslin automobil i urede Ujedinjenih naroda.
Prema riječima očevidaca, prosvjednici su trgali kamene kocke s kolnika kako bi ih bacali na policiju, dok su djeca plakala zbog suzavca koji se širio ulicama Ženeve.
Sudionici prosvjeda naveli su da su izašli na ulice kako bi izrazili protivljenje summitu G7, koji vide kao simbol koncentrirane političke i gospodarske moći. Prošlog tjedna vlasnik Tesle Elon Musk, koji je radio kao savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, postao je prvi svjetski bilijunaš, prenosi Fox News.
„Za mene je ovo sastanak bogatih koji još jednom pokazuje kako bogati mogu postati još bogatiji, dok se siromašne ignorira“, rekla je prosvjednica Pipa Saugy.
💢 Thousands gathered in Geneva for a largely peaceful anti-G7 protest, despite isolated incidents in which masked individuals damaged storefronts and the headquarters of the International Telecommunication Union, and set a vehicle on fire— Anadolu English (@anadoluagency) June 14, 2026
As the demonstration neared its… pic.twitter.com/Kg6O4K4YdY
Summit G7 održava se od 15. do 17. lipnja u francuskom gradu Évian-les-Bainsu, na obali Ženevskog jezera. Na njemu sudjeluju čelnici Francuske, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici Europske unije.
Denis Balibouse/REUTERS
Umit Bektas/REUTERS
Denis Balibouse/REUTERS
Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini među glavnim su temama summita, a čelnici će nastojati izbjeći sukobe s Trumpom dok on pokušava dovršiti okvir mirovnog sporazuma s Iranom.
Zbog straha od mogućih nereda brojne trgovine u Ženevi bile su zaštićene drvenim pločama, dok su stotine pripadnika interventne policije raspoređene diljem grada.
Prosvjednik Matija Pikar oštro je kritizirao veliko prisustvo policije.
„To je bio pokušaj zastrašivanja prosvjednika, pokušaj da se ljude odvrati od izlaska na ulice i izražavanja prosvjeda“, rekao je Pikar.
Još jedna sudionica prosvjeda, Klelija Colin, istaknula je da želi skrenuti pozornost na problem rodne neravnopravnosti.
„Vrijednosti koje predstavlja G7 mizogine su i pridonose nejednakosti“, rekla je Colin.
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