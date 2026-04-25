Oglas

Ruski šef diplomacije

Lavrov napao SAD: Odbacuju međunarodno pravo zbog vlastitih interesa

author
N1 Info
|
25. tra. 2026. 07:23
Sergej Lavrov
ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Države da napuštaju međunarodno priznate diplomatske norme kako bi ostvarile vlastite interese, posebno u dominaciji energetskim tržištima, u intervjuu emitiranom u petak.

Oglas

Sergej Lavrov je, govoreći za rusku državnu televiziju, rekao da Washington u odnosima s Latinskom Amerikom i Bliskim istokom “vraća svijet u stanje u kojem međunarodno pravo praktički ne postoji”, prenosi Reuters.

„Sjedinjene Države su službeno proglasile da im nitko ne može diktirati“, rekao je. „Brinu samo o vlastitom blagostanju i spremne su ga braniti svim sredstvima – državnim udarima, otmicama ili atentatima na čelnike zemalja koje posjeduju prirodne resurse potrebne Amerikancima.“

Dodao je da je riječ o strategiji dominacije globalnim energetskim tržištima, navodeći primjere Venezuele i Irana te tvrdeći da se američka politika zapravo vrti oko nafte.

Lavrov je također ustvrdio da SAD nastoji potisnuti Rusiju s energetskih tržišta i utjecati na Europu da se odrekne ruskog plina, uključujući projekte poput plinovoda Sjeverni tok.

„To nije pristup međunarodnim odnosima. To je pokušaj povratka u kolonijalno doba“, rekao je, kritizirajući i europske politike koje je opisao kao vođene „arogancijom i prezirom prema drugima“.

Govoreći o ratu u Ukrajini, dodao je da SAD istodobno promovira „velike ekonomske prilike“, dok paralelno, prema njegovim riječima, Rusiju pokušava istisnuti iz globalnih energetskih tokova.

„Ako smo spremni provoditi obostrano korisne projekte i pružiti Amerikancima ono što ih zanima, tada se moraju poštovati i naši interesi. Za sada to ne vidimo“, zaključio je.

Teme
američka vanjska politika energetsko tržište geopolitika međunarodno pravo rusija i sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ