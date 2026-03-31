"SANKCIJE ŠTETE EU"

Szijjarto se oglasio o špijunskom skandalu: Popis prisluškivanih razgovora nije potpun

31. ožu. 2026. 17:46
REUTERS/Sergei Karpukhin

Mađarski šef diplomacije oglasio se na društvenoj mreži nakon objave snimke njegovih telefonskih razgovora s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovom i drugim visokim ruskim dužnosnicima. Razgovori su pokazali koliko je Budimpešta duboko radila za interese Kremlja unutar Europske unije.

Szijjarto za sve optužuje strane špijune i mađarske novinare i tvrdi da su snimke dokazale kako isto govori i javno i u privatnim razgovorima.

"Odavno je poznato da strane obavještajne službe, uz aktivno sudjelovanje mađarskih novinara, prisluškuju moje telefonske razgovore. Danas su napravile novo „veliko otkriće“: dokazale su da isto govorim javno kao i u privatnim razgovorima. Sjajan posao!", napisao je mađarski ministar vanjskih poslova na društvenoj mreži X.

Dodao je i kako već četiri godine Mađarska tvrdi da su "sankcije neuspješne i da više štete nanose Europskoj uniji nego Rusiji".

"Mađarska nikad neće pristati na sankcioniranje pojedinaca ili tvrtki koje su ključne za našu energetsku sigurnost, za postizanje mira ili koje nemaju razloga biti na popisu sankcija.

Međutim, popis prisluškivanih razgovora nije potpun. Također sam redovito razgovarao s ministrima vanjskih poslova iz nekoliko zemalja izvan EU-a o pitanjima vezanima uz sankcije", napisao je Szijjarto.

