Lavrov: Svijet prolazi kroz potpuni raspad starog poretka

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se svijet nalazi usred duboke transformacije u kojoj se postojeći globalni poredak doslovno raspada, dok paralelno traje intenzivna borba za prevlast među velikim silama
Govoreći na sastanku Ruskog vijeća za međunarodne poslove, Lavrov je upozorio da bi trenutačna previranja mogla dovesti do stvaranja novog, multipolarnog svijeta, ali uz visoku cijenu, piše TASS.
"Svijet prolazi kroz potpuni raspad starog poretka"
Prema Lavrovu, međunarodni sustav kakav je postojao desetljećima više ne funkcionira.
‘Nalazimo se usred restrukturiranja svjetskog poretka, koje za sada više nalikuje potpunom rušenju nego uređenoj tranziciji’, rekao je.
Dodao je kako je borba za vodeće pozicije u novom svijetu ‘pitanje života i smrti’, što se, kako tvrdi, vidi gotovo svakodnevno. Istaknuo je i da međunarodno pravo sve češće gubi na važnosti, dok pojedine države, bez pravne osnove, polažu pravo na tuđe teritorije, prenosi tportal.
Lavrov je priznao da odnosi Rusije sa zapadnim državama nisu dobri, ali je naglasio da Moskva ostavlja otvorena vrata za dijalog – pod uvjetom ravnopravnosti.
‘Nećemo nikoga moliti za pregovore. Spremni smo na suradnju, ali isključivo na temelju uzajamne koristi i poštovanja naših nacionalnih interesa’, poručio je.
Također je istaknuo da će Rusija samostalno odlučivati kako odgovoriti na inicijative zapadnih političkih elita.
Jačanje BRICS-a i novih centara moći
Prema njegovim riječima, države okupljene u BRICS-u i Šangajskoj organizaciji za suradnju sve su češće na meti pritisaka.
Lavrov smatra da su na udaru ‘oni koji su navikli dominirati svijetom’, a sada se suočavaju s rastom novih, neovisnih centara moći.
Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Lavrov je pozvao na trenutačni prekid američkih i izraelskih napada na Iran.
Naglasio je da je uporaba vojne sile protiv civila i civilne infrastrukture neprihvatljiva, bez obzira na to gdje se događa.
Moskva nudi posredovanje
Rusija je, kako je rekao, spremna pomoći u smirivanju sukoba i povratku diplomaciji.
‘Spremni smo ponuditi posredovanje i druge oblike pomoći kako bi se situacija vratila na politički i diplomatski kolosijek’, poručio je.
Lavrov tvrdi da Sjedinjene Države i Izrael pokušavaju spriječiti normalizaciju odnosa između Irana i arapskih zemalja Perzijskog zaljeva.
Također je optužio Washington da pregovore koristi kao paravan za nastavak vojne kampanje protiv Teherana, nazvavši takav pristup ‘nepoštenim’.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
