Macron će u sljedećih 48 sati imenovati novog premijera

Francuski predsjednik Emmanuel Macron "imenovat će premijera u roku od 48 sati" na temelju zaključaka razgovora koje je vodio šef vlade u odlasku Sebastien Lecornu s različitim političkim snagama, objavio je u srijedu ured francuskog šefa države.

Nedugo prije toga, Sébastien Lecornu procijenio je da će do imenovanja novog šefa vlade doći u roku od 48 sati kako bi se izbjeglo raspuštanje Nacionalne skupštine.

Predsjednik je „primio na znanje zaključke" Sébastiena Lecornua: "većina zastupnika protiv raspuštanja (parlamenta), postojanje platforme za stabilnost i mogući put usvajanja proračuna do 31. prosinca", dodao je ured francuskog predsjednika.

Sebastien Lecornu, peti francuski premijer u posljednje dvije godine, podnio je ostavku u ponedjeljak, samo nekoliko sati nakon što je objavio sastav vlade, koja je time postala najkratkotrajnija administracija u novijoj francuskoj povijesti.

No, na zahtjev predsjednika Macrona, Lecornu je održao daljnje konzultacije s političkim čelnicima od lijevog do desnog centra u nastojanju da smiri krizu i izbjegne prijevremene parlamentarne izbore.

"Rekao sam predsjedniku da vjerujem kako situacija dopušta imenovanje premijera u sljedećih 48 sati", rekao je Lecornu za France 2 nakon što je informirao Macrona o svojim razgovorima.