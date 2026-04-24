Macron najavio izlazak iz politike

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da neće ostati u politici nakon što mu 2027. istječe drugi mandat, što je maksimalni dopušteni broj mandata u Francuskoj.
"Nisam se bavio politikom prije nego što sam bio predsjednik i neću se njome baviti ni poslije", rekao je Macron u četvrtak u Nikoziji, gdje ga je primio Nikos Christodoulides, čelnik grčko-ciparske administracije, koja trenutno predsjedava EU, prenosi agencija AA.
Govoreći o izazovima svog posljednjeg mandata, Macron je rekao: "Najteže je nakon devet godina to što morate zadržati ono što ste dobro radili i pokušati ići dalje, ali ponekad se morate vratiti stvarima koje niste dobro radili".
Dodao je da je balansiranje postignuća s nedovršenim reformama bio najteži dio njegovog posljednjeg mandata.
PROČITAJTE JOŠ
