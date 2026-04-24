Oglas

NAKON MANDATA

Macron najavio izlazak iz politike

author
N1 Info
|
24. tra. 2026. 09:08
Emmanuel Macron
JOHN THYS / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da neće ostati u politici nakon što mu 2027. istječe drugi mandat, što je maksimalni dopušteni broj mandata u Francuskoj.

Oglas

"Nisam se bavio politikom prije nego što sam bio predsjednik i neću se njome baviti ni poslije", rekao je Macron u četvrtak u Nikoziji, gdje ga je primio Nikos Christodoulides, čelnik grčko-ciparske administracije, koja trenutno predsjedava EU, prenosi agencija AA.

Govoreći o izazovima svog posljednjeg mandata, Macron je rekao: "Najteže je nakon devet godina to što morate zadržati ono što ste dobro radili i pokušati ići dalje, ali ponekad se morate vratiti stvarima koje niste dobro radili".

Dodao je da je balansiranje postignuća s nedovršenim reformama bio najteži dio njegovog posljednjeg mandata.

Teme
emmanuel macron francuska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ