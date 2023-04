Mađarski ministar opleo po Zelenskom: “Srećom, nije na njemu da o tome odlučuje”

Podijeli :

REUTERS/Alina Yarysh

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto rekao je u nedjelju da "srećom" nije ukrajinski predsjednik pozvan ocjenjivati ponaša li se Mađarska primjereno kao članica NATO-a ili ne.

Szijjarto se osvrnuo na nedavnu izjavu predsjednika Volodimira Zelenskog koji je kazao da je “mađarsko ponašanje neprimjereno jednoj članici NATO-a”.

U intervjuu za finske, švedske, danske i norveške medije Zelenskij je rekao “da je to vrlo čudna situacija, može li članica NATO-a biti za Rusiju, a protiv NATO-a?”

“Srećom, nije na njemu da o tome odlučuje”, smatra Szijjarto, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Mađari su platili izuzetno visoku cijenu za rat u Ukrajini, kazao je nadalje mađarski šef diplomacije.

Brojni Mađari, pripadnici mađarske zajednice u Zakarpatju, poginuli su u ratu, napisao je na Facebooku.

Ukrajina nezadovoljna potezima EU-a i Poljske: “To je neprihvatljivo” Orban pregazio obećanje? Hrvatski ratni helikopteri ipak smiju na Mađarsku

“Ako ukrajinski predsjednik misli zahvaliti Mađarskoj što je primila i skrbi se za više od milijun izbjeglih iz Ukrajine te ako zahvaljuje za stalnu pomoć koju šaljemo, tada kažemo ‘svakako, oni mogu računati na nas i ubuduće'”, napisao je Szijjarto.

Zelenski je u navedenom intervjuu zapitao može li članica NATO-a podržavati zemlju koju Savez naziva neprijateljem, navodi ukrajinski portal Rubryka.

“Vjerujem da je to neprimjereno ponašanje. To je moje subjektivno mišljenje. Biti saveznik nije samo riječ, ona ima i značenje. To je savez država koje dijele stajališta o sigurnosti, o vrijednostima”, rekao je Zelenski.

Mađarski premijer Viktor Orban usprotivio se izjavi glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji je za posjeta Kijevu rekao da je Ukrajini mjesto u NATO-u.

“Ako ste de jure saveznik, a de facto radite protiv toga, ne biste trebali ocjenjivati treba li Ukrajina ući u NATO ili ne. I ne biste trebali na tom putu postavljati zapreke”, rekao je Zelenski.

Zelenski je u razgovoru također potvrdio da se priprema ukrajinska protuofenziva i izrazio uvjerenje da će biti uspješna. Naglasio da će ishod ovisiti o samoj Ukrajini, kao i o pomoći njezinih zapadnih saveznika.

Naznačio je da bi sukob u Ukrajini mogao potrajati desetljećima te da bi bilo mudro da druge nacije sada pruže pomoć Ukrajini jer je to isplativije od eskalacije rizika od Trećeg svjetskog rata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram