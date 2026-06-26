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"China Zu"

Mali zrakoplov udario u najvišu zgradu u Pekingu

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N1 Info
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26. lip. 2026. 15:46
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The CITIC Tower, also known as China Zun, where damage is visible on a high floor of the exterior, in Beijing, China June 26, 2026.
REUTERS/Maxim Shemetov

Čini se da je mali zrakoplov u petak poslijepodne udario u najvišu zgradu kineske prijestolnice, u šokantnom incidentu u jednom od najsigurnije čuvanih gradova na svijetu

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Dramatične snimke iz Pekinga, objavljene na društvenim mrežama, prikazuju krhotine koje padaju sa 109-katnog tornja CITIC Tower, poznatog i kao China Zun, kao i repni dio zrakoplova te razbijeno staklo taksija na tlu.

Novinar CNN-a svjedočio je evakuaciji ljudi iz nebodera, koji su se okupili na ulicama u blizini ulaza, dok su na mjesto događaja stigli vatrogasci, policija i vozilo hitne pomoći.

CNN je zatražio informacije o incidentu od nadležnih vlasti, kao i od vlasnika zrakoplova.

Fotografije objavljene na internetu, na kojima se vidi registracijska oznaka letjelice, upućuju na to da je riječ o domaće proizvedenom lakom sportskom zrakoplovu Sunward SA 60L Aurora, u vlasništvu lokalne tvrtke za opće zrakoplovstvo.

Nepotvrđeni podaci o letu s platforme Flightradar24, objavljeni na internetu, navodno pokazuju da je zrakoplov znatno odstupio od planirane rute.

Od 1. svibnja u kineskoj prijestolnici na snazi su stroga pravila kojima je grad praktički postao zona bez dronova. Stanovnicima nije dopušteno kupovati, iznajmljivati ni upravljati dronovima bez prethodnog odobrenja vlasti na području cijelog grada.

Teme
citic tower dronovi kršenje zračnog prostora peking zrakoplovni incident

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