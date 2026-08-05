IZBOR TASTE ATLASA
Ovaj grad proglašen je kulinarskom prijestolnicom svijeta, a nije daleko od Hrvatske
Gastronomski turizam posljednjih godina sve je popularniji, a najnovija lista TasteAtlasa pokazala je koji gradovi nude najbolju hranu na svijetu.
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Kulinarski turizam posljednjih godina bilježi veliki rast. Sve više putnika destinacije bira upravo zbog hrane jer, osim znamenitosti, žele upoznati i lokalne okuse te kulinarsku tradiciju. Zato ne čudi da svake godine veliku pozornost privlače liste gradova s najboljom gastronomskom ponudom.
Portal TasteAtlas na temelju gotovo pola milijuna ocjena ljubitelja hrane sastavio je popis najboljih kulinarskih destinacija na svijetu. Analizirano je više od 17 tisuća gradova, a pri izradi liste uzeti su u obzir kvaliteta i popularnost karakterističnih regionalnih i nacionalnih jela. Među najbolje plasiranim gradovima dominiraju oni iz Europe, a najviše predstavnika ima Italija.
Napulj na vrhu liste
Na sam vrh liste zasjelo je mjesto koje se smatra jednim od najvažnijih gastronomskih središta Italije. Njegova kuhinja rezultat je stoljeća različitih kulturnih utjecaja, a danas se ondje pripremaju jela od jednostavnih, ali vrhunskih lokalnih namirnica, poput rajčica uzgojenih na vulkanskom tlu i svježih morskih plodova.
Riječ je o Napulju, koji je osvojio titulu grada s najboljom hranom na svijetu. Grad je najpoznatiji kao rodno mjesto prave pizze Margherite, a posjetitelji ondje ne bi trebali propustiti ni njoke te slavnu sfogliatellu – hrskavo pecivo u obliku školjke sa slatkim kremastim nadjevom, piše Daily Mail.
Napulj nije raj samo za ljubitelje slanih jela. Među najpopularnijim desertima su babà, kolač natopljen rumom, medene kuglice struffoli, čokoladno-bademova torta caprese bez brašna te napuljske graffe, koje podsjećaju na krafne. Posebno su popularni i deserti fiocchi di neve s nježnom kremom od ricotte, mascarponea i tučenog vrhnja.
Ostali vrhunski gastronomski gradovi
Visoka mjesta na listi zauzeli su i drugi talijanski gradovi. Milano je završio na drugom mjestu, Bologna na trećem, a Firenca na četvrtom. Time je Italija još jednom potvrdila status jedne od vodećih gastronomskih destinacija u svijetu.
Među deset najboljih našli su se i gradovi poput Mumbaija, Rima, Pariza, Beča, Torina i Osake. Na popisu 30 najboljih još su se našli Madrid, New York, Tokio, Istanbul, Venecija, Singapur, San Francisco, Chicago i Philadelphia.
Za Slovence je dobra vijest da je Napulj relativno blizu i dostupan zahvaljujući povoljnim avionskim vezama. Osim bogate povijesti i znamenitosti, grad nudi i jedno od najautentičnijih gastronomskih iskustava na svijetu, pa ne čudi što ga je TasteAtlas ove godine postavio na sam vrh svjetske gastronomske liste.
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