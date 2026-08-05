Ovaj grad proglašen je kulinarskom prijestolnicom svijeta, a nije daleko od Hrvatske

Za Slovence je dobra vijest da je Napulj relativno blizu i dostupan zahvaljujući povoljnim avionskim vezama. Osim bogate povijesti i znamenitosti, grad nudi i jedno od najautentičnijih gastronomskih iskustava na svijetu, pa ne čudi što ga je TasteAtlas ove godine postavio na sam vrh svjetske gastronomske liste.