Tko je čovjek koji je na proslavi Oluje sjedio između Plenkovića i Milanovića?

"Pume” su osnovane su krajem 1992. godine u Varaždinu pod zapovjedništvom Ivana Koradea, a kroz brigadu je prošlo oko 4500 branitelja. Svoj su obol dali na ratištima diljem Hrvatske i BiH – od Karlovca i Šibenika do operacija Zima ’94., Skok 1 i Ljeto ’95. Ključni trenutak ostvarili su u operaciji Oluja, kada su 5. kolovoza 1995. ušli u Knin i razvili hrvatski barjak na Kninskoj tvrđavi.