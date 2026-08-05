Proslava u Kninu
Tko je čovjek koji je na proslavi Oluje sjedio između Plenkovića i Milanovića?
Riječ je o predsjedniku Udruge veterana 7. gardijske brigade „Pume” i časniku Hrvatske vojske Robertu Puji.
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On je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik 1., a potom i 7. gardijske brigade, s kojima je prošao ratišta diljem zemlje. Između ostalog, Puja se borio u operacijama Tigar, Zima ’94., Skok 1 i Ljeto ’95., u kojoj je i ranjen. Nositelj je više odlikovanja, piše Jutarnji list.
Robert Puja godinama je aktivan u HDZ-u, bio je gradski vijećnik te je danas član Gradskog odbora HDZ-a Varaždin. Prošlog mjeseca izabran je i za jednog od potpredsjednika Županijskog odbora Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Varaždinske županije, javlja Index.
"Pume” su osnovane su krajem 1992. godine u Varaždinu pod zapovjedništvom Ivana Koradea, a kroz brigadu je prošlo oko 4500 branitelja. Svoj su obol dali na ratištima diljem Hrvatske i BiH – od Karlovca i Šibenika do operacija Zima ’94., Skok 1 i Ljeto ’95. Ključni trenutak ostvarili su u operaciji Oluja, kada su 5. kolovoza 1995. ušli u Knin i razvili hrvatski barjak na Kninskoj tvrđavi.
Nakon ukupno 840 dana na terenu te sudjelovanja u akcijama Maestral i Južni potez, brigada se pobjedonosno vratila u Varaždin. Za svoje iznimne zasluge Pume su odlikovane Redom kneza Domagoja, no pobjeda je plaćena visokom cijenom: 91 pripadnik je poginuo, jedan se vodi kao nestao, a više od 500 ih je ranjeno.
Sve detalje oko obilježavanja 31. godišnjice Oluje možete pratiti OVDJE.
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