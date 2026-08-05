JEDNOSTAVNO RJEŠENJE
Ne želite paliti peglu tijekom ljetnih vrućina? Ovaj trik može pomoći da odjeća ne izgleda zgužvano
Ljetne vrućine mnogima otežavaju svakodnevne obveze u domu, a jednostavan trik s omekšivačem i vodom može pomoći u uklanjanju nabora s odjeće bez korištenja pegle.
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Visoke temperature tijekom ljeta mogu dodatno otežati obavljanje kućanskih poslova, a među njima se posebno ističe peglanje odjeće. Osim što oduzima vrijeme, uključivanje pegle dodatno zagrijava prostor, zbog čega mnogi traže jednostavnije načine kako osvježiti i urediti svoju garderobu.
Za uklanjanje nabora s odjeće nije uvijek potrebno koristiti peglu. Jedan jednostavan trik s nekoliko sastojaka može pomoći da odjevni predmeti ponovno izgledaju uredno, osobito tijekom dana kada želite izbjeći dodatno zagrijavanje prostora.
Za ovaj postupak potrebni su samo voda i omekšivač za rublje, piše Klix. U bočicu s raspršivačem treba uliti jedan dio omekšivača i tri dijela vode, a potom smjesu lagano poprskati po zgužvanoj odjeći.
Kada tkanina postane lagano vlažna, potrebno je rukama nježno izravnati nabore i ostaviti odjevni predmet nekoliko minuta da se osuši. Tijekom sušenja materijala nabori će postupno nestajati, a odjeća će izgledati urednije.
Ova jednostavna metoda posebno može biti korisna tijekom ljeta, kada mnogi žele uštedjeti vrijeme i izbjeći dodatno zagrijavanje doma. Iako ne može u potpunosti zamijeniti peglu kod jako zgužvane odjeće, može poslužiti kao praktično rješenje za brzo osvježavanje garderobe.
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