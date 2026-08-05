Oglas

oglasio se ministar

Dron s eksplozivom nova prijetnja: "To je oblik hibridnog napada"

author
Hina
|
05. kol. 2026. 22:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Alexander Dobrindt. (Tobias Schwarz/Pool Photo via AP)
AP/TOBIAS SCHWARZ

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je u srijedu da je incident s dronom u zračnoj luci u Leipzigu bio „oblik hibridnog napada”.

Oglas

"Moramo polaziti od toga da je riječ o vrlo ozbiljnom sigurnosnom incidentu", rekao je Dobrindt u srijedu navečer na konferenciji za novinare u zračnoj luci u tom istočnonjemačkom gradu.

Letovi u zračnoj luci u Leipzigu privremeno su obustavljeni tijekom noći nakon otkrića drona koji je nosio eksplozivnu napravu. Prema sigurnosnim izvorima, dron je otkriven u blizini ukrajinskog transportnog zrakoplova Antonov AN-124 Condor.

Policijski stručnjaci zaplijenili su dron i deaktivirali napravu nakon što su je pregledali rendgenom.

Iako takvi incidenti nisu novost, pojava drona opremljenog eksplozivom u blizini zračne luke predstavlja novu razinu opasnosti, rekao je Dobrindt.

Naveo je da i dalje traje istraga o vrsti eksploziva, konstrukciji i podrijetlu drona te o tome tko je odgovoran za incident.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alexander dobrindt dron leipzig njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ