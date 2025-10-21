Oglas

MAPA / Pogoršava se situacija u Pokrovsku, ruski diverzanti opet u gradu

21. lis. 2025. 17:19
Artillerymen of the 152nd Separate Jaeger Brigade load a shell into an M114 self-propelled howitzer
REUTERS / Anatolii Stepanov

Nakon novog ruskog napada na ukrajinsku pograničnu regiju Černihiv nestalo je struje na dijelovima teritorija na sjeveru zemlje. Hitne službe nastoje ponovno uspostaviti opskrbu. Ruske snage nastavile su od 20. listopada ofenzivne operacije u smjeru Pokrovska, prenosi Institut za proučavanje rata (ISW).

Pogoršava se situacija u Pokrovsku

Ruske snage 20. listopada nastavile su ofenzivne operacije u smjeru Pokrovska, no prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), nisu ostvarile sve teritorijalne dobitke o kojima su izvijestili ruski izvori.

Iako ruski vojni blogeri tvrde da su ruske postrojbe napredovale u više pravaca – uključujući zapadne, sjeverozapadne, sjeverne, istočne i središnje dijelove Pokrovska – te u obližnja mjesta Rodinske, Krasni Liman, Mirnohrad i Novopavlivka, te informacije zasad nisu potvrđene.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele selo Molodetske jugozapadno od Pokrovska, no ni taj navod također nije neovisno provjeren, javlja HRT.

Na kojim se točkama trenutačno vode borbe?

Borbe su se, prema izvješću ISW-a, 19. i 20. listopada vodile na više točaka: oko samog Pokrovska, sjeverno kod mjesta Rodinske, sjeveroistočno kod Krasnog Limana i Kozackog, istočno prema Mirnohradu, te južno i jugozapadno kod naselja Kotline, Molodetske i Udačne. Ukrajinski izvori navode da su njihove snage izvele protunapade kod Balahana, Kozackog i Fedorivke.

Geolocirane snimke objavljene 19. i 20. listopada pokazuju da su ukrajinske postrojbe napadale ruske položaje u istočnom Mirnohradu i Pokrovsku, nakon pokušaja upada ruskih diverzantsko-izvidničkih skupina (DRG) u grad, piše HRT.

ISW procjenjuje da ti pokušaji nisu doveli do promjene linije bojišta. Ukrajinski 7. korpus Zračno-desantnih snaga priopćio je da su ruske diverzantske skupine prodrle u središte Pokrovska i ubile nekoliko civila u blizini željezničkog kolodvora, ali da su ukrajinske snage potom eliminirale napadače - ukupno 14 ruskih vojnika koji su ušli u grad tijekom prethodna dva dana.

Ruske snage dosegle istočne rubove Mirnohrada

Vojni analitičar Kostjantin Mašovec izjavio je da su ruske snage dosegle istočne rubove Mirnohrada, no da su ukrajinski operateri dronova posljednjih dana čistili to područje.

Prema njegovim navodima, rusko zapovjedništvo u pokrovskom sektoru pojačalo je postrojbe pridodavanjem elemenata šest do sedam pukovnija i bojni iz mobilizacijske rezerve, koji se uglavnom koriste kao jurišno pješaštvo.

Ruski blogeri tvrde da njihove snage kontroliraju oko polovice mjesta Rodinske, dok ukrajinske postrojbe i dalje drže dio naselja. Rusko napredovanje otežavaju, navodno, isturena ukrajinska promatračka mjesta na višim zgradama.

Ruske snage nastoje proširiti sivu zonu

Prema Mašovcu, u smjeru Pokrovska djeluju jedinice 15. i 30. motorizirane brigade te 385. topničke brigade 2. korpusa Središnjeg vojnog okruga, dok su kod Mirnohrada raspoređene 5. i 9. motorizirana brigada 51. korpusa, nekadašnje vojske samoproglašene DNR. Na području mjesta Rodinske djeluju i elementi 1., 5. i 110. brigade, a južno od Pokrovska snage 27. motorizirane divizije. Ruske specijalne postrojbe 72. bojne Spetsnaza provode infiltracijske misije kod Balahana i Kozackog.

Ukupno gledano, ruske snage nastoje proširiti tzv. "sivu zonu" unutar Pokrovska i probiti se prema gradu iz više smjerova, ali bez potvrđenih pomaka na bojištu.

pokrovsk rat rusija ukrajina

