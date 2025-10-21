širenje "sive zone"
MAPA / Pogoršava se situacija u Pokrovsku, ruski diverzanti opet u gradu
Nakon novog ruskog napada na ukrajinsku pograničnu regiju Černihiv nestalo je struje na dijelovima teritorija na sjeveru zemlje. Hitne službe nastoje ponovno uspostaviti opskrbu. Ruske snage nastavile su od 20. listopada ofenzivne operacije u smjeru Pokrovska, prenosi Institut za proučavanje rata (ISW).
Pogoršava se situacija u Pokrovsku
Ruske snage 20. listopada nastavile su ofenzivne operacije u smjeru Pokrovska, no prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), nisu ostvarile sve teritorijalne dobitke o kojima su izvijestili ruski izvori.
Iako ruski vojni blogeri tvrde da su ruske postrojbe napredovale u više pravaca – uključujući zapadne, sjeverozapadne, sjeverne, istočne i središnje dijelove Pokrovska – te u obližnja mjesta Rodinske, Krasni Liman, Mirnohrad i Novopavlivka, te informacije zasad nisu potvrđene.
Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele selo Molodetske jugozapadno od Pokrovska, no ni taj navod također nije neovisno provjeren, javlja HRT.
The battle for the critical city of Pokrovsk is approaching its climax.— Chay Bowes (@BowesChay) October 20, 2025
Russian assault troops are currently fighting to take control of the city center
Despite Ukrainian efforts to hold the essential logistics hub, and huge losses, Ukraine is about to lose another battle. pic.twitter.com/Yv232UG9QJ
Na kojim se točkama trenutačno vode borbe?
Borbe su se, prema izvješću ISW-a, 19. i 20. listopada vodile na više točaka: oko samog Pokrovska, sjeverno kod mjesta Rodinske, sjeveroistočno kod Krasnog Limana i Kozackog, istočno prema Mirnohradu, te južno i jugozapadno kod naselja Kotline, Molodetske i Udačne. Ukrajinski izvori navode da su njihove snage izvele protunapade kod Balahana, Kozackog i Fedorivke.
Geolocirane snimke objavljene 19. i 20. listopada pokazuju da su ukrajinske postrojbe napadale ruske položaje u istočnom Mirnohradu i Pokrovsku, nakon pokušaja upada ruskih diverzantsko-izvidničkih skupina (DRG) u grad, piše HRT.
ISW procjenjuje da ti pokušaji nisu doveli do promjene linije bojišta. Ukrajinski 7. korpus Zračno-desantnih snaga priopćio je da su ruske diverzantske skupine prodrle u središte Pokrovska i ubile nekoliko civila u blizini željezničkog kolodvora, ali da su ukrajinske snage potom eliminirale napadače - ukupno 14 ruskih vojnika koji su ušli u grad tijekom prethodna dva dana.
Besieged Pokrovsk. Another dying city in Ukraine. People lived in those buildings, married in those churches, walked those parks, studied in those schools. So many dreams, memories, and lives lost to Russia’s insatiable greed. pic.twitter.com/DiehICkXPa— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 19, 2025
Ruske snage dosegle istočne rubove Mirnohrada
Vojni analitičar Kostjantin Mašovec izjavio je da su ruske snage dosegle istočne rubove Mirnohrada, no da su ukrajinski operateri dronova posljednjih dana čistili to područje.
Prema njegovim navodima, rusko zapovjedništvo u pokrovskom sektoru pojačalo je postrojbe pridodavanjem elemenata šest do sedam pukovnija i bojni iz mobilizacijske rezerve, koji se uglavnom koriste kao jurišno pješaštvo.
Ruski blogeri tvrde da njihove snage kontroliraju oko polovice mjesta Rodinske, dok ukrajinske postrojbe i dalje drže dio naselja. Rusko napredovanje otežavaju, navodno, isturena ukrajinska promatračka mjesta na višim zgradama.
Daily Ukraine Map Thread Monday, 20 October 2025— Ukraine Control Map (@UAControlMap) October 20, 2025
Highlights:
Units from the 7th Air Assault Corps (including the 25th Airborne & 79th Air Assault Brigades) report eliminating Russian troops deep inside central Pokrovsk. Disturbingly, Russian forces also massacred Ukrainian… pic.twitter.com/krkCC5q7xO
Ruske snage nastoje proširiti sivu zonu
Prema Mašovcu, u smjeru Pokrovska djeluju jedinice 15. i 30. motorizirane brigade te 385. topničke brigade 2. korpusa Središnjeg vojnog okruga, dok su kod Mirnohrada raspoređene 5. i 9. motorizirana brigada 51. korpusa, nekadašnje vojske samoproglašene DNR. Na području mjesta Rodinske djeluju i elementi 1., 5. i 110. brigade, a južno od Pokrovska snage 27. motorizirane divizije. Ruske specijalne postrojbe 72. bojne Spetsnaza provode infiltracijske misije kod Balahana i Kozackog.
Ukupno gledano, ruske snage nastoje proširiti tzv. "sivu zonu" unutar Pokrovska i probiti se prema gradu iz više smjerova, ali bez potvrđenih pomaka na bojištu.
