MAPA / Pogoršava se situacija u Pokrovsku, ruski diverzanti opet u gradu

ISW procjenjuje da ti pokušaji nisu doveli do promjene linije bojišta. Ukrajinski 7. korpus Zračno-desantnih snaga priopćio je da su ruske diverzantske skupine prodrle u središte Pokrovska i ubile nekoliko civila u blizini željezničkog kolodvora, ali da su ukrajinske snage potom eliminirale napadače - ukupno 14 ruskih vojnika koji su ušli u grad tijekom prethodna dva dana.