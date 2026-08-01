Ovo su optužbe
Marokanska policija uhitila 70 osoba uslijed incidenata blizu Ceute
Marokanska policija privela je 70 osoba zbog sumnje da su sudjelovale u nasilnim incidentima koji su izbili dok su tisuće migranata nezakonito prelazile u španjolsku enklavu Ceutu, izvijestila je novinska agencija EFE pozivajući se na izvore bliske istrazi.
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Privedene istražuju zbog sumnje na kaznena djela "pokušaja ubojstva, namjernog izazivanja požara i oštećenja javne i privatne imovine."
Optužbe proizlaze iz sukoba migranata i marokanske policije u Fnidequ, u Maroku, gdje su se skupine ljudi nalazile na brdima u blizini graničnog prijelaza s Ceutom pokušavajući prijeći u Španjolsku. Prilikom sukoba je zapaljeno nekoliko vozila.
Migrantska i humanitarna kriza je izbila kada je, prema procjenama vlade Ceute, oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad uglavnom plivajući oko lukobrana. Pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari.
Sporazum koji su Madrid i Rabat postigli o hitnoj repatrijaciji migranata koji nezakonito borave u Ceuti, zajedno s privremenim zatvaranjem trgovina u gradu zbog krize, doveo je do povratka oko 53.000 ljudi u Fnideq tijekom petka.
Međutim, tako velik priljev ljudi premašio je kapacitete Fnideqa, grada s manje od 80.000 stanovnika, u kojem su trgovine, restorani i banke zatvoreni zbog straha od novih izljeva nasilja.
Iako su tisuće migranata već krenule prema svojim rodnim gradovima, mnogi i dalje lutaju ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama te pokušavaju pronaći prijevoz kako bi napustili taj grad na sjeveru Maroka, tradicionalno popularno odredište za odmor marokanskih obitelji.
U međuvremenu, službe za čišćenje uklanjaju ruševine, kamenje i ostatke spaljenih vozila u blizini granice s Ceutom, gdje se stanje postupno vraća u normalu.
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