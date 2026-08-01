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Ovo su optužbe

Marokanska policija uhitila 70 osoba uslijed incidenata blizu Ceute

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Hina
|
01. kol. 2026. 09:20
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Migrants walk on the Moroccan side of the border, after mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, as seen from Cueta, Spain, August 1, 2026. REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca

Marokanska policija privela je 70 osoba zbog sumnje da su sudjelovale u nasilnim incidentima koji su izbili dok su tisuće migranata nezakonito prelazile u španjolsku enklavu Ceutu, izvijestila je novinska agencija EFE pozivajući se na izvore bliske istrazi.

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Privedene istražuju zbog sumnje na kaznena djela "pokušaja ubojstva, namjernog izazivanja požara i oštećenja javne i privatne imovine."

Optužbe proizlaze iz sukoba migranata i marokanske policije u Fnidequ, u Maroku, gdje su se skupine ljudi nalazile na brdima u blizini graničnog prijelaza s Ceutom pokušavajući prijeći u Španjolsku. Prilikom sukoba je zapaljeno nekoliko vozila.

Migrantska i humanitarna kriza je izbila kada je, prema procjenama vlade Ceute, oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad uglavnom plivajući oko lukobrana. Pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari.

Sporazum koji su Madrid i Rabat postigli o hitnoj repatrijaciji migranata koji nezakonito borave u Ceuti, zajedno s privremenim zatvaranjem trgovina u gradu zbog krize, doveo je do povratka oko 53.000 ljudi u Fnideq tijekom petka.

Međutim, tako velik priljev ljudi premašio je kapacitete Fnideqa, grada s manje od 80.000 stanovnika, u kojem su trgovine, restorani i banke zatvoreni zbog straha od novih izljeva nasilja.

Iako su tisuće migranata već krenule prema svojim rodnim gradovima, mnogi i dalje lutaju ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama te pokušavaju pronaći prijevoz kako bi napustili taj grad na sjeveru Maroka, tradicionalno popularno odredište za odmor marokanskih obitelji.

U međuvremenu, službe za čišćenje uklanjaju ruševine, kamenje i ostatke spaljenih vozila u blizini granice s Ceutom, gdje se stanje postupno vraća u normalu.

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Teme
ceuta maroko migranti španjolska

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