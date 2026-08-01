Marokanska policija uhitila 70 osoba uslijed incidenata blizu Ceute

Migrantska i humanitarna kriza je izbila kada je, prema procjenama vlade Ceute, oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad uglavnom plivajući oko lukobrana. Pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari.