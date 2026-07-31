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nastala kolona

Prometna nesreća na A1: Jedna osoba preminula, ponovno se propuštaju vozila na Lučkom

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N1 Info , Hina
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31. srp. 2026. 10:39
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13:54
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HAK
HAK

Osoba ozlijeđena jutros u nesreći na autocesti A1, u smjeru Karlovca između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, preminula je, potvrdila je u petak zagrebačka policija Hini.

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Policija je ranije potvrdila da je jutros oko 9.55 sati na tom dijelu autoceste došlo do pada motocikla s dvije osobe na kolnik, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Ozlijeđenoj osobi na mjestu nesreće pružena je prva pomoć, ali je naknadno podlegla ozljedama.

Policijski službenici obavili su očevid na mjestu nesreće.

HAK
HAK

Hrvatski autoklub (HAK) javlja da se zbog prometne nesreće na 11 kilometru autoceste A1, između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, vozi jednim trakom usporeno u koloni, dok se od 13.20 sati ponovno propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora.

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Teme
a1 prometna nesreća

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