Nove prognoze: Razvija se rekordno snažan El Nino, posljedice će se osjetiti i u Europi

Severe Weather

Novi prognostički modeli upućuju na to da se u Tihom oceanu razvija jedan od najjačih fenomena El Niño otkad postoje mjerenja, a njegov puni utjecaj na vremenske prilike očekuje se tijekom jeseni i zime 2026/2027, piše Severe Weather Europe

Podijeli

Oglas

Prema najnovijim podacima, temperatura površine mora u ključnim područjima tropskog Pacifika znatno je iznad prosjeka, a pojedini modeli prognoziraju da bi intenzitet El Niña mogao premašiti prag takozvanog super El Niña. I prognoze američkog Centra za predviđanje klime (NOAA CPC) upućuju na veliku vjerojatnost vrlo snažnog događaja koji bi vrhunac mogao dosegnuti krajem jeseni i početkom zime.

Meteorolozi objašnjavaju da snažan El Niño mijenja raspored atmosferskog tlaka i globalnu cirkulaciju zraka, zbog čega može utjecati na vremenske prilike diljem svijeta, piše Severe Weather Europe.

Puni učinci u Europi na jesen i zimu

U Europi će njegov utjecaj biti sporiji nego u Sjevernoj Americi. Tijekom prve polovice kolovoza očekuje se prevladavanje visokog tlaka nad središnjim, južnim i jugoistočnim dijelovima kontinenta, što će donijeti toplije i sušnije vrijeme.

U drugoj polovici mjeseca očekuje se postupna normalizacija temperatura u zapadnoj i središnjoj Europi, dok će puni učinci El Niña na europske vremenske prilike vjerojatno biti vidljivi tek tijekom jeseni i zime.

Vremenski ekstremi

Sjeverna Amerika već pokazuje obrasce karakteristične za snažan El Niño. U kolovozu se u zapadnim i središnjim dijelovima SAD-a očekuju temperature iznad prosjeka, dok bi istočni dio zemlje i dijelovi Kanade mogli imati svježije vrijeme i više oborina.

Prema prognozama, razvoj događaja tijekom 2026. godine mogao bi rezultirati jednim od najsnažnijih El Niño fenomena u povijesti mjerenja, što povećava mogućnost izraženijih vremenskih ekstrema u brojnim dijelovima svijeta tijekom nadolazećih mjeseci.