Vojković za N1: Hrvatska je naručila dva nova kanadera koji još ne postoje. A kad ih dobijemo, imat ćemo problem

"Javio se problem kod razvoja tog modela jer se izgubilo znanje kako se to radi. Kanader je fantastična naprava koja radi u nevjerojatno teškim uvjetima. To je avion koji doslovno izvodi kontrolirani pad u more sa 120 do 140 kilometara na sat i u roku od 12 sekundi sakuplja šest tona vode. To znači da u 12 sekundi kompletno mijenja težište i potom se šest tona teži opet propne u zrak. Za to treba imati vrhunske ljude, vrhunsku opremu, vrhunsko održavanje i vrhunsku tehnologiju aviona. No taj avion još nije razvijen", rekao je Vojković.