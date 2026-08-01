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Nitko nije ozlijeđen

Incident u Hormuškom tjesnacu: Projektil pogodio tanker

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Hina
|
01. kol. 2026. 08:12
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Vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, July 31, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Oštećena je strojnica broda, priopćila je agencija, dodajući da nitko nije ozlijeđen, kao ni da nije bilo štete za okoliš.

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Incident se dogodio 20-ak kilometara sjeveroistočno od omanskog grada Lime, prema UKMTO-u. Iran zahtijeva da brodovi koriste rutu Hormuškog tjesnaca uz njegovu obalu, opetovano tvrdeći da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna.

Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u sukobu između Sjedinjenih Država i Irana.

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Teme
hormuški tjesnac tanker

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