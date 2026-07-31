rasplamsao se sukob
Borba za plaže u turističkoj velesili: Dvije ležaljke i suncobran stoje i do 42 eura
Na talijanskoj obali ovog se ljeta ponovno rasplamsao sukob između zagovornika besplatnog pristupa plažama i vlasnika koncesija na kupalištima, koji naplaćuju usluge za koje tvrde da su neophodne, poput suncobrana, ležaljki, ugostiteljskih sadržaja i spasilačke službe.
U Santa Severi, drevnom etruščanskom lučkom mjestu oko 50 kilometara sjeverozapadno od Rima, razlike su jasno vidljive. Obala je ispunjena šarenim suncobranima, dok su između koncesijskih kupališta ostavljeni tek uski dijelovi slobodne plaže.
"Prednost koncesijskih plaža je u tome što ondje možete pronaći sve što vam treba za opušten dan na moru", rekao je Simone Vincenzi, voditelj kupališta Pino al Mare, koje njegova obitelj vodi već tri generacije.
Na tom kupalištu, koje uključuje restoran i hotel s 57 soba, gosti za dvije ležaljke i suncobran uz more plaćaju do 42 eura. Na raspolaganju su im i teren za odbojku na pijesku te dječje igralište, piše Reuters.
Spasioci dežuraju tijekom cijelog dana.
"Santa Severa mjesto je za obitelji s malom djecom, pa tom pitanju posvećujemo najveću moguću pažnju", rekao je Vincenzi.
No aktivisti traže da veći dio talijanskih plaža bude dostupan besplatno te tvrde da su građani koji ne žele ili ne mogu plaćati potisnuti na manje atraktivne lokacije.
"Javne plaže uglavnom su smještene na najmanje poželjnim mjestima, primjerice na kamenitim dijelovima obale ili u blizini ispusta za odvodnju", rekla je Elisabetta Gallo iz organizacije Free Seas National Coordination, koja se zalaže za slobodan pristup plažama.
"To je logika isključivanja, a ne promicanja slobodnih plaža", dodala je.
Unosne koncesije
Na javnim plažama u susjednom gradu Santa Marinelli situacija je još teža jer je slobodnih plaža manje i teže su dostupne.
"Vikendom su sve uvale, zaljevi i male slobodne plaže prepuni jer si ne mogu svi priuštiti potrošiti znatan iznos novca na koncesijskim kupalištima", rekla je aktivistica Simonetta Gazzella.
Pitanje koncesija na plažama već je godinama pod povećalom Europske unije, koja od uzastopnih talijanskih vlada traži uvođenje transparentnijeg sustava dodjele unosnih koncesija. Međutim, reforma napreduje vrlo sporo.
Vlada premijerke Giorgie Meloni 2024. godine donijela je zakon kojim je postojećim koncesionarima omogućeno zadržavanje dozvola do rujna 2027., uz mogućnost produljenja do ožujka 2028.
U Santa Severi i Santa Marinelli lokalne su vlasti raspisale javne natječaje za dodjelu koncesija do 2033. godine, no u većini slučajeva one su ponovno dodijeljene dosadašnjim koncesionarima jer nije bilo drugih zainteresiranih kandidata.
Postupak je osporen na sudu i trenutačno ga razmatra najviši talijanski upravni sud.
Prema Vincenziju, koncesije pridonose čistoći i urednosti obale.
No aktivistica Gallo smatra da bi odgovornost za javne plaže trebale preuzeti lokalne vlasti, koje bi trebale osigurati osnovnu infrastrukturu poput tuševa, kanti za otpad i spasilačke službe.
"Vjerujemo da more pripada svima i da treba biti gostoljubivo i dostupno svakome", poručila je.
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