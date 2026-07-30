Biste li radili ovaj posao? Sve više ih nedostaje, a zarađuju mjesečno od 6.000 do 7.700 eura

Iako je to vjerojatno dijelom zbog općeg interesa, online kalkulatori također ilustriraju koliko su veći troškovi poreznih savjetnika za složenije prijave. Na primjer, netko tko zarađuje prosječnu plaću od 54.000 eura i treba samo podnijeti poreznu prijavu može očekivati ​​da će platiti oko 600 eura za uslugu. Freelanceri ili tvrtke koje trebaju pripremiti godišnju PDV prijavu i zarade 200.000 eura platit će više od 1.200 eura za savjet.