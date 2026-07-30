Njemačko tržište
Biste li radili ovaj posao? Sve više ih nedostaje, a zarađuju mjesečno od 6.000 do 7.700 eura
Do 31. srpnja milijuni Nijemaca moraju podnijeti porezne prijave. Sve veći broj traži pomoć. U međuvremenu, industrija se žali na ozbiljan nedostatak kvalificiranih radnika – i stoga odjednom postaje idealan posao za one koji traže promjenu karijere.
Njemački ekonomski institut (IW) uvrštava porezne savjetnike među deset poslova s najvećim nedostatkom kvalificiranih radnika. Prema podacima ekonomista, prošle je godine nedostajalo otprilike 14.000 stručnjaka. Sama industrija procjenjuje nedostatak na 25.000, pišu njemački mediji.
To ne čudi. Složeni porezni sustav potiče sve više ljudi u Njemačkoj da koriste porezne savjetnike. Prema digitalnoj udruzi Bitkom, 17 posto od otprilike 15 milijuna poreznih obveznika u Njemačkoj već je 2024. koristilo poreznog savjetnika. To je gotovo četvrtinu više nego 2023.
„Mnoge tvrtke su posljednjih godina pod nevjerojatnim pritiskom“, kažu iz Njemačkog udruženja poreznih savjetnika (DStV). Obim posla vjerojatno će i ove godine biti velik: Rok za podnošenje poreznih prijava je 31. srpnja. Oni koji koriste poreznog savjetnika imaju dodatnih šest mjeseci, prenosi Fenix Magazin.
Porezni savjetnici zarađuju u prosjeku 73.500 eura
I plaća je dobra: Prema portalu za usporedbu poslova Kununu, oni koji su radili kao porezni savjetnici dulje od tri godine zarađuju u prosjeku 73.500 eura godišnje. Početna plaća iznosi otprilike 63.700 eura – također znatno više nego u mnogim drugim profesijama.
Porezni savjetnik ne radi samo porezne prijave. Savjetovanje tvrtki, na primjer o poslovnom nasljeđivanju, financiranju ili ulaganjima, postaje sve važnije.
„Porezni savjetnik se ne postaje samo kroz sveučilišni studij. Porezni asistenti s relevantnim stručnim iskustvom također mogu polagati ispit za poreznog savjetnika“, kaže stručnjak.
Ovi asistenti također pripadaju profesionalnoj skupini, ali zbog nižih kvalifikacija zarađuju znatno manje od svojih kolega savjetnika, s plaćama od oko 41.000 eura godišnje prema Kununuu.
Što utječe na zaradu poreznog savjetnika?
Međutim, te se plaće prvenstveno temelje na podacima radnika. Prema podacima Njemačke komore poreznih savjetnika, gotovo 66 posto poreznih savjetnika (oko 59.000) samozaposleno je, na primjer, s vlastitom praksom.
Budući da je cijena poreznog savjetovanja općenito fiksna i ovisi o prihodima klijenta, gustoća dostupnih savjetnika znatno varira diljem Njemačke, pišu njemački mediji. U regijama s visokim prihodima poput Düsseldorfa postoji 45 poreznih savjetnika na 10.000 stanovnika. U Salzgitteru ih je samo dva na 10.000 stanovnika.
Iako je to vjerojatno dijelom zbog općeg interesa, online kalkulatori također ilustriraju koliko su veći troškovi poreznih savjetnika za složenije prijave. Na primjer, netko tko zarađuje prosječnu plaću od 54.000 eura i treba samo podnijeti poreznu prijavu može očekivati da će platiti oko 600 eura za uslugu. Freelanceri ili tvrtke koje trebaju pripremiti godišnju PDV prijavu i zarade 200.000 eura platit će više od 1.200 eura za savjet.
Ukratko
Porezni savjetnici u Njemačkoj zarađuju prosječnu bruto mjesečnu plaću od oko 6.000 do 7.700 eura, što odgovara godišnjoj plaći od približno 73.000 do 90.000 eura.
Prihod znatno varira ovisno o profesionalnom iskustvu, veličini tvrtke i regiji.
Početna plaća: Otprilike 48.000 do 59.000 eura bruto godišnje nakon položenog ispita.
S profesionalnim iskustvom: Plaće rastu na 6.000 do 8.500 eura bruto mjesečno.
Velike tvrtke: Zarade su često veće u glavnim revizorskim tvrtkama („Velika četvorka“) i u gospodarskim regijama poput Hamburga, Hessea ili Baden-Württemberga nego u malim, ruralnim tvrtkama.
Srednja plaća za profesiju „poreznog savjetnika“ u kategoriji zanimanja „Profesije poreznog savjetovanja – vrlo složene aktivnosti“ iznosi 7.366 eura. Donja granica je na 6.010 eura, a gornja 7.450 eura.
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