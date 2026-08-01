Šumski požari haraju diljem Europe, u ovoj zemlji je najkritičnije

Požari su bjesnili i na poluotoku Peloponezu. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da su se timovi borili s požarima na 73 lokacije u petak navečer. Još jedan velik požar izbio je zapadno od Atene, zbog čega je preventivno evakuirano predgrađe Dasos jer su gusti dim i plamenovi prijetili tom gusto naseljenom području.