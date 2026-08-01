2.3 i 2.1
Dva slaba potresa u podsljemenskoj zoni
Jutros 01. kolovoza 2026. u 04 sata i 11 minuta, odnosno 04 sata i 19 minuta Seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni.
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Magnituda prvog potresa bila je 2.3, a drugog 2.1 prema Richteru. Intenziteti oba potresa bili su III stupnja Eurospke makroseizmičke ljestvice (EMS).
O potresima je izvijestio i EMSC.
#Earthquake (#potres) possibly felt 45 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 1, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/VQVOH21zYN
Korisnici EMSC-a napisali su:
"Gračani, lagano se zatreslo."
"Gornja Stubica. Pošteno se osjetilo. Puno više nego što piše."
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