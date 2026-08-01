Oglas

2.3 i 2.1

Dva slaba potresa u podsljemenskoj zoni

author
N1 Info
|
01. kol. 2026. 08:42
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Potres
Seizmološka služba Hrvatske

Jutros 01. kolovoza 2026. u 04 sata i 11 minuta, odnosno 04 sata i 19 minuta Seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni.

Oglas

Magnituda prvog potresa bila je 2.3, a drugog 2.1 prema Richteru. Intenziteti oba potresa bili su III stupnja Eurospke makroseizmičke ljestvice (EMS).

O potresima je izvijestio i EMSC.

Korisnici EMSC-a napisali su:

"Gračani, lagano se zatreslo."

"Gornja Stubica. Pošteno se osjetilo. Puno više nego što piše."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
potres zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ