Dva slaba potresa u podsljemenskoj zoni

Seizmološka služba Hrvatske

Jutros 01. kolovoza 2026. u 04 sata i 11 minuta, odnosno 04 sata i 19 minuta Seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni.

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Magnituda prvog potresa bila je 2.3, a drugog 2.1 prema Richteru. Intenziteti oba potresa bili su III stupnja Eurospke makroseizmičke ljestvice (EMS).

O potresima je izvijestio i EMSC.

Korisnici EMSC-a napisali su:

"Gračani, lagano se zatreslo."

"Gornja Stubica. Pošteno se osjetilo. Puno više nego što piše."