Trump je Tomahawk opisao kao "nevjerojatno" i "vrlo ofenzivno" oružje te dodao: "I iskreno, Rusiji to ne treba". Rekao je da planira razgovarati o tom pitanju s Moskvom i da je obavijestio i Zelenskog. Premda je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Trump je rekao da vrijedi pokrenuti tu mogućnost jer želi da rat završi.