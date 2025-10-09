Rusija i dugo izolirana Sjeverna Koreja intenzivirale su suradnju od početka rata protiv Ukrajine koji je naredio čelnik Kremlja Vladimir Putin. Nakon što je Pjongjang u početku Rusiji isporučivao rakete i topničko streljivo za bombardiranja Ukrajine, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kasnije je poslao i vojnike.