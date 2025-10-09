Usred nagađanja o slanju većeg broja sjevernokorejskih vojnika u rat u Ukrajini, bivši šef Kremlja Dmitrij Medvedev otputovao je u Pjongjang.
Godišnjica Radničke partije Koreje
Objavio je da je došao proslaviti 80. godišnjicu Radničke partije Koreje.
„Prijatelji su zajedno. Neprijatelji drhte“, napisao je na novoj ruskoj platformi Max. Medvedev, koji i dalje ima utjecaj kao zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, posljednjih se godina profilirao kao ratnohuškač protiv Zapada. U više je navrata privlačio pozornost retoričkim napadima na Ukrajinu i Zapad, piše Welt.
Arrived for the 80th anniversary of the Workers' Party of Korea. Time marches on. Friends stay together. Enemies tremble. pic.twitter.com/3UNK5t8nHA— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 8, 2025
Rusija i dugo izolirana Sjeverna Koreja intenzivirale su suradnju od početka rata protiv Ukrajine koji je naredio čelnik Kremlja Vladimir Putin. Nakon što je Pjongjang u početku Rusiji isporučivao rakete i topničko streljivo za bombardiranja Ukrajine, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kasnije je poslao i vojnike.
Oko 14 tisuća Sjevernkorejaca sudjelovalo u zauzimanju Kurska
Prema procjenama ukrajinske obavještajne službe, oko 14.000 Sjevernokorejaca sudjelovalo je u ponovnom zauzimanju teritorija u zapadnoj ruskoj regiji Kursk. Oko 2.000 njih navodno je poginulo.
Russian troops in Kursk Oblast now tiptoeing around North Koreans - who treat mobile phones as espionage and reportedly opened fire on Russian vehicles near the border. pic.twitter.com/nsd9GkdZKe— Bandera Fella *-^ (@banderafella) October 6, 2025
Nedavne Kimove izjave potaknule su nagađanja o novoj operaciji u kojoj bi, prema medijskim izvještajima, moglo sudjelovati i do 30.000 Sjevernokorejaca. Međutim, prema međunarodnim tumačenjima, takav bi potez premašio okvire čak i međusobnog sporazuma o pomoći između Rusije i Sjeverne Koreje.
