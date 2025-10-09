Oglas

obljetnica radničke partije

Medvedev u Sjevernoj Koreji: Prijatelji su zajedno, neprijatelji drhte

author
N1 Info
|
09. lis. 2025. 09:02
AFP dmitrij medvedev
Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP

Usred nagađanja o slanju većeg broja sjevernokorejskih vojnika u rat u Ukrajini, bivši šef Kremlja Dmitrij Medvedev otputovao je u Pjongjang.

Godišnjica Radničke partije Koreje

Objavio je da je došao proslaviti 80. godišnjicu Radničke partije Koreje.

„Prijatelji su zajedno. Neprijatelji drhte“, napisao je na novoj ruskoj platformi Max. Medvedev, koji i dalje ima utjecaj kao zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, posljednjih se godina profilirao kao ratnohuškač protiv Zapada. U više je navrata privlačio pozornost retoričkim napadima na Ukrajinu i Zapad, piše Welt.

Rusija i dugo izolirana Sjeverna Koreja intenzivirale su suradnju od početka rata protiv Ukrajine koji je naredio čelnik Kremlja Vladimir Putin. Nakon što je Pjongjang u početku Rusiji isporučivao rakete i topničko streljivo za bombardiranja Ukrajine, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kasnije je poslao i vojnike.

Oko 14 tisuća Sjevernkorejaca sudjelovalo u zauzimanju Kurska

Prema procjenama ukrajinske obavještajne službe, oko 14.000 Sjevernokorejaca sudjelovalo je u ponovnom zauzimanju teritorija u zapadnoj ruskoj regiji Kursk. Oko 2.000 njih navodno je poginulo.

Nedavne Kimove izjave potaknule su nagađanja o novoj operaciji u kojoj bi, prema medijskim izvještajima, moglo sudjelovati i do 30.000 Sjevernokorejaca. Međutim, prema međunarodnim tumačenjima, takav bi potez premašio okvire čak i međusobnog sporazuma o pomoći između Rusije i Sjeverne Koreje.

dmitrij medvedev rat u ukrajini rusija sjeverna koreja sjevernokorejski vojnici

