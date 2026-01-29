Merz: Prvi put sam osjetio da bi Europa mogla biti globalna sila

Njemački kancelar Friedrich Merz u Berlinu je upozorio na „snažne vjetrove koji pušu u svijetu”, istaknuvši da je međunarodni poredak utemeljen na pravilima pod ozbiljnim pritiskom
Porast imperijalizma i autokracije
Merz je tom prilikom pozvao Europu da se ponovno afirmira kao globalna sila, ali bez potkopavanja svojih dugogodišnjih partnerstava i savezništava, uključujući i ono sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Dodao je i da je s porastom imperijalizma i autokracije Europska unija postala privlačniji partner za nova globalna savezništva, piše Guardian.
Kazao je da je posljednjih tjedana, „možda po prvi put”, osjetio da Europa „može biti [globalna] sila” kada se usredotoči na obranu svojih vrijednosti.
Naglasio je da Europa mora pojačati svoje obrambene i tehnološke kapacitete kako bi „smanjila ovisnosti” koje su se gradile posljednjih desetljeća. „Europa je uvijek rasla kada je bila pod pritiskom”, rekao je.
Geschlossenheit ist ein Machtfaktor. Wer in der Welt der Meinung ist, mit Zöllen Politik gegen Europa machen zu müssen, weiß jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen zu wehren. pic.twitter.com/js4MuCv9Kl— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 29, 2026
Promjenjivi stavovi SAD-a
Merz je također pozvao na europsko jedinstvo suočeno s rastućim pritiscima, istaknuvši da se to pokazalo učinkovitim u zadržavanju SAD-a uz Europu po pitanju Ukrajine prije Božića, kao i u tome da je Washington ranije ove godine promijenio stav o carinama i Grenlandu.
Rekao je da je odgovor EU-a na pitanje Grenlanda pokazao da se Europa „više neće dati zastrašiti prijetnjama carinama” te da je svima (pritom misleći na Donalda Trumpa) pokazala da je „spremna i sposobna braniti se”.
Posebno je naglasio da čelnici „ne bi smjeli nepromišljeno dovoditi u pitanje postojeća savezništva”, zahtijevajući pritom poštovanje SAD-a prema njemačkim vojnicima u Afganistanu nakon nedavnih Trumpovih komentara.
O njemačkim vojnicima u Afganistanu
Podsjetivši zastupnike da je u Afganistanu poginulo 59 njemačkih vojnika, a više od 100 ih je teško ranjeno, rekao je – uz glasan pljesak – da „nećemo dopustiti da se taj napor … danas omalovažava i prezire”.
Istodobno je naglasio trajnu važnost NATO-a, rekavši: „Mi Europljani želimo očuvati NATO kako bismo ga ojačali iz Europe i u Europi.”
Merz je također govorio o potrebi snažnije reforme EU-a, uključujući uklanjanje birokracije i pojednostavljenje postojećih propisa kako bi se potaknulo europsko gospodarstvo, što bi trebalo biti jedna od tema na neformalnom sastanku čelnika EU-a idućeg mjeseca.
