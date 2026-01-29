Oglas

"Rast imperijalizma"

Merz: Prvi put sam osjetio da bi Europa mogla biti globalna sila

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 17:31
Friedrich Merz
REUTERS/Lisi Niesner

Njemački kancelar Friedrich Merz u Berlinu je upozorio na „snažne vjetrove koji pušu u svijetu”, istaknuvši da je međunarodni poredak utemeljen na pravilima pod ozbiljnim pritiskom

Oglas

Porast imperijalizma i autokracije

Merz je tom prilikom pozvao Europu da se ponovno afirmira kao globalna sila, ali bez potkopavanja svojih dugogodišnjih partnerstava i savezništava, uključujući i ono sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dodao je i da je s porastom imperijalizma i autokracije Europska unija postala privlačniji partner za nova globalna savezništva, piše Guardian.

Kazao je da je posljednjih tjedana, „možda po prvi put”, osjetio da Europa „može biti [globalna] sila” kada se usredotoči na obranu svojih vrijednosti.

Naglasio je da Europa mora pojačati svoje obrambene i tehnološke kapacitete kako bi „smanjila ovisnosti” koje su se gradile posljednjih desetljeća. „Europa je uvijek rasla kada je bila pod pritiskom”, rekao je.

Promjenjivi stavovi SAD-a

Merz je također pozvao na europsko jedinstvo suočeno s rastućim pritiscima, istaknuvši da se to pokazalo učinkovitim u zadržavanju SAD-a uz Europu po pitanju Ukrajine prije Božića, kao i u tome da je Washington ranije ove godine promijenio stav o carinama i Grenlandu.

Rekao je da je odgovor EU-a na pitanje Grenlanda pokazao da se Europa „više neće dati zastrašiti prijetnjama carinama” te da je svima (pritom misleći na Donalda Trumpa) pokazala da je „spremna i sposobna braniti se”.

Posebno je naglasio da čelnici „ne bi smjeli nepromišljeno dovoditi u pitanje postojeća savezništva”, zahtijevajući pritom poštovanje SAD-a prema njemačkim vojnicima u Afganistanu nakon nedavnih Trumpovih komentara.

O njemačkim vojnicima u Afganistanu

Podsjetivši zastupnike da je u Afganistanu poginulo 59 njemačkih vojnika, a više od 100 ih je teško ranjeno, rekao je – uz glasan pljesak – da „nećemo dopustiti da se taj napor … danas omalovažava i prezire”.

Istodobno je naglasio trajnu važnost NATO-a, rekavši: „Mi Europljani želimo očuvati NATO kako bismo ga ojačali iz Europe i u Europi.”

Merz je također govorio o potrebi snažnije reforme EU-a, uključujući uklanjanje birokracije i pojednostavljenje postojećih propisa kako bi se potaknulo europsko gospodarstvo, što bi trebalo biti jedna od tema na neformalnom sastanku čelnika EU-a idućeg mjeseca.

Teme
aganistan europa friedrich merz nijemci njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ