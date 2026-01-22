Oglas

"rat mora završiti"

Trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD-a sutra u UAE-u

author
N1 Info
|
22. sij. 2026. 19:26
This combination of file photographs created on August 8, 2025,
Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Američki predsjednik sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastanak se održava usred problema u pregovorima o završetku rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će se trilateralni razgovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„Mislim da će to biti prvi trilateralni sastanak u Emiratima. Bit će sutra i prekosutra“, rekao je Zelenski govoreći na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj.

"Sastanak je prošao dobro, sastat ću se i s predsjednikom Putinom. Previše je ljudi poginulo," rekao je Trump i Putinu poslao poruku: Rat mora završiti.

Američki i ukrajinski dužnosnici već tjednima intenzivno vode "shuttle diplomaciju" dok se Kijev suočava s pritiskom Trumpa da osigura mir u gotovo četverogodišnjem ratu, unatoč malim znakovima da Moskva želi prestati s borbama.

Nakon sastanka s ukrajinskim čelnikom koji je trajao oko sat vremena, Trump je rekao da su imali "dobar" razgovor, ali nije iznio daljnje detalje o sadržaju razgovora.

Sastali se šest puta

U srijedu je Trump rekao da je dogovor "razumno blizu".

Zelenski je prije ovog tjedna rekao da će putovati u Davos samo ako može potpisati sporazume s Trumpom o američkim sigurnosnim jamstvima i financiranju poslijeratne obnove Ukrajine, ali nakon sastanka nije bilo naznaka da je postignut napredak.

Dvojica čelnika sastala su se otprilike šest puta licem u lice otkako se Trump prošle godine vratio u Bijelu kuću i preokrenuo američku politiku prema Ukrajini prihvaćanjem diplomacije s Rusijom.

Zelenski: U petak se sastaju Ukrajina, SAD i Rusija

CNN  javlja da je Zelenski rekao da će se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sutra održati trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije.

- Trilateralni sastanak američkih, ukrajinskih i ruskih dužnosnika održat će se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) od petka, rekao je u četvrtak Zelenski u govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Teme
rusija ukrajina sad trilateralni sastanak volodimir zelenski

