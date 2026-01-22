Trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD-a sutra u UAE-u

Američki predsjednik sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastanak se održava usred problema u pregovorima o završetku rata u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će se trilateralni razgovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
„Mislim da će to biti prvi trilateralni sastanak u Emiratima. Bit će sutra i prekosutra“, rekao je Zelenski govoreći na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj.
"Sastanak je prošao dobro, sastat ću se i s predsjednikom Putinom. Previše je ljudi poginulo," rekao je Trump i Putinu poslao poruku: Rat mora završiti.
Američki i ukrajinski dužnosnici već tjednima intenzivno vode "shuttle diplomaciju" dok se Kijev suočava s pritiskom Trumpa da osigura mir u gotovo četverogodišnjem ratu, unatoč malim znakovima da Moskva želi prestati s borbama.
Nakon sastanka s ukrajinskim čelnikom koji je trajao oko sat vremena, Trump je rekao da su imali "dobar" razgovor, ali nije iznio daljnje detalje o sadržaju razgovora.
⚡ Zelenskyy: "Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, “Europe needs to know how to defend itself.” A year has passed, and nothing has changed." pic.twitter.com/VXWbxmTn4B— UNITED24 Media (@United24media) January 22, 2026
Sastali se šest puta
U srijedu je Trump rekao da je dogovor "razumno blizu".
Zelenski je prije ovog tjedna rekao da će putovati u Davos samo ako može potpisati sporazume s Trumpom o američkim sigurnosnim jamstvima i financiranju poslijeratne obnove Ukrajine, ali nakon sastanka nije bilo naznaka da je postignut napredak.
Dvojica čelnika sastala su se otprilike šest puta licem u lice otkako se Trump prošle godine vratio u Bijelu kuću i preokrenuo američku politiku prema Ukrajini prihvaćanjem diplomacije s Rusijom.
BREAKING: Volodymyr Zelenskyy says a 'first trilateral meeting' between Ukraine, Russia and the US will take place tomorrow and the day after in the UAE.
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/QNXMtLOwtt
Zelenski: U petak se sastaju Ukrajina, SAD i Rusija
CNN javlja da je Zelenski rekao da će se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sutra održati trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije.
- Trilateralni sastanak američkih, ukrajinskih i ruskih dužnosnika održat će se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) od petka, rekao je u četvrtak Zelenski u govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.
