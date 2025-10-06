Oglas

TIRANA

Na sudu u Albaniji upucan sudac dok je izricao presudu

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 20:45
Albanska policija
AFP / ADNAN BECI

Sudac Žalbenog suda u Tirani, Astrit Kalaja, ubijen je u sudnici hicima iz vatrenog oružja. Napad se dogodio oko 15:40 sati, dok je sudac objavljivao presudu u imovinskom sporu. Na njega je pucao tridesetogodišnji Elvis Shkambi, sudionik postupka, ispalivši tri hica u srce.

Oglas

Albanski mediji navode da osiguranje na ulazu nije zaustavilo počinitelja, pa je Shkambi u zgradu ušao naoružan. Nakon što je čuo odluku koja je, prema njegovim riječima, išla u korist suprotne strane, izvadio je pištolj i pucao u Kalaju. Potom je zapucao i na Rakipa i Ervisa Kurtaja, oca i sina koji su zastupali drugu stranu u sporu. Obojica su ranjena i prevezena u Traumatološku bolnicu, no njihovi su životi izvan opasnosti.

Policija je brzo intervenirala i uhitila Shkambija na mjestu događaja. Oružje je zaplijenjeno, a počinitelj je priznao zločin.

"Ja sam počinitelj. Sudac je presudio u korist druge strane."

Trenutačno se nalazi u prostorijama lokalne policijske uprave u Tirani, gdje ga istražitelji ispituju.

Ovo je prvi slučaj u povijesti albanskog pravosuđa da je sudac ubijen tijekom obavljanja dužnosti unutar sudnice. Astrit Kalaja imao je dugogodišnje iskustvo u pravosuđu, a ranije je radio i na Žalbenom sudu u Skadru. Prošao je proces provjere (tzv. vettinga), a 2019. ga je na dužnosti potvrdila Neovisna komisija za kvalifikaciju. Tu je odluku 2022. potvrdilo i Posebno žalbeno vijeće.

Žalbeni sud u Tirani trenutačno osigurava privatna zaštitarska služba, no objavljeno je da detektori metala na ulazu nisu radili u trenutku kada je Shkambi ušao u zgradu. Ubojstvo je izazvalo snažne reakcije državnih dužnosnika, kao i domaćih i međunarodnih organizacija, koje su događaj opisale kao napad na pravdu i čin bez presedana koji zahtijeva oštar odgovor i institucionalnu refleksiju.

Teme
albanija presuda sudac ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ