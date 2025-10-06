Na sudu u Albaniji upucan sudac dok je izricao presudu

Sudac Žalbenog suda u Tirani, Astrit Kalaja, ubijen je u sudnici hicima iz vatrenog oružja. Napad se dogodio oko 15:40 sati, dok je sudac objavljivao presudu u imovinskom sporu. Na njega je pucao tridesetogodišnji Elvis Shkambi, sudionik postupka, ispalivši tri hica u srce.
Albanski mediji navode da osiguranje na ulazu nije zaustavilo počinitelja, pa je Shkambi u zgradu ušao naoružan. Nakon što je čuo odluku koja je, prema njegovim riječima, išla u korist suprotne strane, izvadio je pištolj i pucao u Kalaju. Potom je zapucao i na Rakipa i Ervisa Kurtaja, oca i sina koji su zastupali drugu stranu u sporu. Obojica su ranjena i prevezena u Traumatološku bolnicu, no njihovi su životi izvan opasnosti.
Policija je brzo intervenirala i uhitila Shkambija na mjestu događaja. Oružje je zaplijenjeno, a počinitelj je priznao zločin.
"Ja sam počinitelj. Sudac je presudio u korist druge strane."
Trenutačno se nalazi u prostorijama lokalne policijske uprave u Tirani, gdje ga istražitelji ispituju.
Ovo je prvi slučaj u povijesti albanskog pravosuđa da je sudac ubijen tijekom obavljanja dužnosti unutar sudnice. Astrit Kalaja imao je dugogodišnje iskustvo u pravosuđu, a ranije je radio i na Žalbenom sudu u Skadru. Prošao je proces provjere (tzv. vettinga), a 2019. ga je na dužnosti potvrdila Neovisna komisija za kvalifikaciju. Tu je odluku 2022. potvrdilo i Posebno žalbeno vijeće.
Žalbeni sud u Tirani trenutačno osigurava privatna zaštitarska služba, no objavljeno je da detektori metala na ulazu nisu radili u trenutku kada je Shkambi ušao u zgradu. Ubojstvo je izazvalo snažne reakcije državnih dužnosnika, kao i domaćih i međunarodnih organizacija, koje su događaj opisale kao napad na pravdu i čin bez presedana koji zahtijeva oštar odgovor i institucionalnu refleksiju.
