Na sudu u Albaniji upucan sudac dok je izricao presudu

Albanski mediji navode da osiguranje na ulazu nije zaustavilo počinitelja, pa je Shkambi u zgradu ušao naoružan. Nakon što je čuo odluku koja je, prema njegovim riječima, išla u korist suprotne strane, izvadio je pištolj i pucao u Kalaju. Potom je zapucao i na Rakipa i Ervisa Kurtaja, oca i sina koji su zastupali drugu stranu u sporu. Obojica su ranjena i prevezena u Traumatološku bolnicu, no njihovi su životi izvan opasnosti.