NAPAD NA SINAGOGU

Oglasila se engleska policija: Nažalost, jednu od žrtava greškom je upucao naš službenik

N1 Info
03. lis. 2025. 12:45
policija, Engleska
U napadu na englesku sinagogu poginule su dvije osobe, ali jednu od žrtava je greškom pogodio policajac, priopćila je policija iz Manchestera.

Načelnik policije Sir Stephen Watson naveo je da su snage sigurnosti preko noći konzultirale liječničke stručnjake prije potpunih obdukcija koje će biti provedene kasnije tijekom dana.

"Patolog Ministarstva unutarnjih poslova preliminarno je utvrdio da je jedna od preminulih žrtava najvjerojatnije zadobila ozljedu koja odgovara prostrijelnoj rani", rekao je Watson, prenosi Sky News.

"Trenutno se vjeruje da osumnjičeni, Jihad al Shamie, nije imao vatreno oružje te da su jedini hici ispaljeni iz službenog oružja naših ovlaštenih policajaca, dok su nastojali spriječiti napadača da uđe u sinagogu i nanese dodatnu štetu našoj židovskoj zajednici. Slijedom toga, a podložno daljnjem forenzičkom ispitivanju, čini se da je ova ozljeda, nažalost, nastala kao tragična i nepredviđena posljedica nužne akcije mojih službenika kako bi se okončao ovaj brutalan napad."

Policija je također izvijestila da je jedna od triju osoba koje se još nalaze u bolnici nakon napada također zadobila prostrijelnu ranu, ali ozljeda nije opasna po život.

Obje žrtve, kako se vjeruje, nalazile su se blizu jedna drugoj iza vrata sinagoge u trenutku napada.

"Naše misli i molitve ostaju uz sve obitelji, kao i širu zajednicu pogođenu ovim događajem u Manchesteru i šire", dodao je Watson.

Teme
manchester policija sinagoga terorizam

