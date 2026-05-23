Nasilnici koji su krvnički premlatili sirijskog pomorca u Rijeci optuženi za pokušaj ubojstva i razbojništvo

Riječka policija prošle subote se očitovala o video snimci, koja se pojavila na društvenim mrežama, a prikazuje napad na pomorca. Naveli su da je snimka, za koju policija dotad nije znala, stara više od tri mjeseca te da je ozlijeđenom pomorcu tada ukazana liječnička pomoć, dok je protiv počinitelja podnesena kaznena prijava.