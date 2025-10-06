Najkraća vlada u povijesti Francuske: Macron premijeru dao odgovornost da održi posljednje pregovore

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je zadužio svoga odlazećeg premijera, koji je dao ostavku ranije tijekom dana, da održi posljednje pregovore s drugim političkim strankama kako bi se pokušao pronaći izlazak iz krize.
Sebastien Lecornu i njegova vlada podnijeli su ostavku samo nekoliko sati nakon predstavljanja članova kabineta, što ovu administraciju čini najkraćom u modernoj francuskoj povijesti, dodatno produbljujući političku krizu u zemlji.
Nije odmah bilo jasno kakav bi trebao biti Lecornuov zadatak. Francuski ustav dopušta Emmanuelu Macronu da ponovno imenuje Lecornua kao premijera, ako on to želi. Macron je Lecornuu dao 48 sati.
"Predsjednik je povjerio gospodinu Sebastienu Lecornuu, odlazećem premijeru zaduženom za tekuća pitanja, odgovornost da održi posljednje pregovore do srijede navečer kako bi se definirao plan djelovanja i stabilnosti za zemlju", priopćila je Elizejska palača.
Nagla ostavka nije bila očekivana te predstavlja još jedno dodatno pogoršanje političke krize u Francuskoj. Do nje je došlo nakon što su saveznici i protivnici Lecornua zaprijetili da će srušiti novu vladu.
Lecornu je bio premijer svega 27 dana. Vlada mu je trajala 14 sati.
