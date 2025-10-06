Novi francuski premijer Sébastien Lecornu podnio je ostavku u ponedjeljak, samo nekoliko sati nakon što je imenovao svoj novi kabinet, pošto su saveznici i neprijatelji zaprijetili da će srušiti njegovu vladu.
Njegova ostavka je neočekivana i bez presedana te označava još jedno veliko produbljivanje francuske političke krize. Francuske dionice naglo su pale, kao i euro, nakon vijesti o ostavci.
Nakon tjedana konzultacija s političkim strankama, Lecornu, bliski saveznik predsjednika Emmanuela Macrona, u nedjelju je imenovao svoje ministre, a kabinet je trebao održati svoj prvi sastanak u ponedjeljak poslijepodne.
No, novi sastav kabineta razljutio je i protivnike i saveznike, što je postavilo pitanja o tome koliko dugo može trajati, u vrijeme kada je Francuska već duboko u političkoj krizi, bez skupine koja ima većinu u fragmentiranom parlamentu.
Lecornu je u ponedjeljak ujutro predao ostavku Macronu.
"Gospodin Sebastien Lecornu podnio je ostavku svoje vlade predsjedniku Republike, koji ju je prihvatio", priopćio je ured za tisak Elizejske palače.
Francuska politika postaje sve nestabilnija od Macronovog ponovnog izbora 2022. godine zbog nedostatka bilo koje stranke ili grupacije koja ima parlamentarnu većinu.
Macronova odluka o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora prošle godine produbila je krizu stvarajući još fragmentiraniji parlament. Lecornu, koji je imenovan tek prošli mjesec, bio je Macronov peti premijer u dvije godine.
