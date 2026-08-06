Human Rights Watch: "Dokazi kažu da je izraelska vojska više puta ciljala novinare..."

Skupina za ljudska prava objavila je da je izraelska vojska dala samo kratak odgovor na svoju istragu o incidentu. Navela je da je vojska rekla HRW-u da je preliminarna istraga utvrdila da je novinarka ubijena tijekom "niza događaja" u kojima su također ubijena dva borca ​​Hezbolaha te da vojska istražuje incident.