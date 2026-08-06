ratni zločini
Human Rights Watch: "Dokazi kažu da je izraelska vojska više puta ciljala novinare..."
Izraelski napad u južnom Libanonu krajem travnja, u kojem je ubijena jedna novinarka, a druga teško ozlijeđena, mogao bi se smatrati ratnim zločinom, navodi organizacija Human Rights Watch (HRW).
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Skupina za ljudska prava objavila je u četvrtak da je pronašla naznake da su civili možda namjerno ciljani.
"Izraelska vojska kaže da ne cilja novinare, ali činjenice i dokazi pokazuju da je to više puta činila. Amal Khalil i Zainab Faraj najnovije su žrtve u dugom nizu takvih napada", rekao je Ramzi Kaiss, istraživač za Libanon u HRW-u.
Khalil je ubijena, a Faraj teško ozlijeđena u izraelskom napadu 22. travnja. Nakon pregleda video snimki, izjava svjedoka i drugih dokaza, HRW je zaključio da je izraelska vojska znala ili je trebala znati da su te dvije žene civili.
Prema izvješću HRW-a, tog dana dogodila su se tri napada. Prvo je pogođeno vozilo ispred novinarskog automobila, pri čemu su ubijene dvije osobe. Zatim je pogođeno njihovo vozilo, prisiljavajući ih da potraže sklonište u obližnjoj zgradi, koja je ubrzo nakon toga napadnuta.
HRW je izjavio da je izraelska vojska također opstruirala napore spašavanja prisiljavajući bolničare libanonskog Crvenog križa na povlačenje nakon što su bacili šok bombu iz drona. Također je naveo izjave očevidaca da je vozilo hitne pomoći oštećeno pucnjavom.
Skupina za ljudska prava objavila je da je izraelska vojska dala samo kratak odgovor na svoju istragu o incidentu. Navela je da je vojska rekla HRW-u da je preliminarna istraga utvrdila da je novinarka ubijena tijekom "niza događaja" u kojima su također ubijena dva borca Hezbolaha te da vojska istražuje incident.
HRW je pozvao na neovisnu istragu i odgovornost za bilo kakva kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Izraelska vojska također se suočila s optužbama za ubojstvo novinara tijekom rata u Gazi.
Odbor za zaštitu novinara (CPJ) optužio je Izrael, između ostalog, i za "dugotrajnu, dokumentiranu praksu" optuživanja novinara da su teroristi bez pružanja vjerodostojnih dokaza.
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