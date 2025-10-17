Oglas

Vrhunska zamjena: “Lažni” ajvar gotov za svega pola sata

N1 Info
|
17. lis. 2025. 21:58
Ajvar
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Brza i ukusna zamjena za ajvar! Naučite kako pripremiti „lažni ajvar“ za samo 30 minuta – savršen domaći namaz od pečenih paprika.

Ajvar je jedan od najomiljenijih namaza na Balkanu, ali njegova priprema često traje satima., piše Krstarica. Ako nemate vremena stajati kraj štednjaka, ovaj recept za brzi ajvar ili „lažni ajvar“ pravo je rješenje. Gotov je za svega pola sata, a okusom podsjeća na tradicionalni domaći ajvar.

Sastojci za brzi ajvar

  • crvene paprike (količina po želji)
  • ulje
  • češnjak
  • sol
  • začini po ukusu (ljuta paprika, papar, origano…)

Priprema „lažnog ajvara“ – korak po korak

  1. Pečenje paprika – umjesto pećnice ili roštilja, koristite tavu s poklopcem. Pecite na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i dobiju laganu koricu.
  2. Hlađenje i guljenje – ostavite paprike da se prohlade, zatim ih ogulite. Ovo je najzahtjevniji dio recepta.
  3. Miksanje – stavite paprike u blender, dodajte ulje, sol, češnjak i začine.
  4. Završni korak – miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Poslužite odmah uz kruh, meso ili kao prilog.

Prednosti ovog recepta

  • Gotov za samo 30 minuta
  • Idealan kada želite domaći namaz bez dugotrajnog kuhanja
  • Možete ga prilagoditi vlastitom ukusu – blag ili ljut
  • Savršen uz doručak, večeru ili kao prilog glavnom jelu
