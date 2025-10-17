Vrhunska zamjena: “Lažni” ajvar gotov za svega pola sata

Brza i ukusna zamjena za ajvar! Naučite kako pripremiti „lažni ajvar“ za samo 30 minuta – savršen domaći namaz od pečenih paprika.
Sastojci za brzi ajvar
- crvene paprike (količina po želji)
- ulje
- češnjak
- sol
- začini po ukusu (ljuta paprika, papar, origano…)
Priprema „lažnog ajvara“ – korak po korak
- Pečenje paprika – umjesto pećnice ili roštilja, koristite tavu s poklopcem. Pecite na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i dobiju laganu koricu.
- Hlađenje i guljenje – ostavite paprike da se prohlade, zatim ih ogulite. Ovo je najzahtjevniji dio recepta.
- Miksanje – stavite paprike u blender, dodajte ulje, sol, češnjak i začine.
- Završni korak – miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Poslužite odmah uz kruh, meso ili kao prilog.
Prednosti ovog recepta
- Gotov za samo 30 minuta
- Idealan kada želite domaći namaz bez dugotrajnog kuhanja
- Možete ga prilagoditi vlastitom ukusu – blag ili ljut
- Savršen uz doručak, večeru ili kao prilog glavnom jelu
