Vrhunska zamjena: “Lažni” ajvar gotov za svega pola sata

Ajvar je jedan od najomiljenijih namaza na Balkanu, ali njegova priprema često traje satima., piše Krstarica. Ako nemate vremena stajati kraj štednjaka, ovaj recept za brzi ajvar ili „lažni ajvar“ pravo je rješenje. Gotov je za svega pola sata, a okusom podsjeća na tradicionalni domaći ajvar.