“Nakon ovoga Trump osvaja izbore”

REUTERS/Brendan McDermid

Katarina Brečić (RTL) i Ivan Pandžić (24 sata) komentirali su u Točki na tjedan s Natašom Božić aktualne teme.

Izgledni republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u SAD-u Donald Trump pogođen je u desno uho dok je držao govor na predizbornom skupu u Pennsylvaniji.

“Zaista strašan napad, veliki sigurnosni propust. Sigurno i Bidenove i Trumpove skupove prate velike mjere sigurnosti. Nakon ovoga, Donald Trump osvaja izbore. To će biti motivacijski trenutak koji će potaknuti birače da izađu na izbore i glasaju za Trumpa”, kaže Brečić dodajući da je napadač Trumpa ciljao u glavu i da je jasno da ga je htio ubiti.

“Nakon što se puca na njega, on nastavlja svoju kampanju dizanjem ruke i mislim da govori ‘fight'”, kaže Brečić.

Pandžić kaže kako se vidi da je pucano s krova iz štićenog perimetra. “Netko se popeo, s puškom, bio je na 120 metara otprilike. Snajperi su bili na suprotnoj strani, nevjerojatno je da se to moglo dogoditi. Vidimo da nisu to zgrade, to je neki industrijski… To je ravna bijela površina, on je u crnom, nevjerojatno. Pretpostavljam da ovakve skupove danas prate i dronovi i policija i nevjerojatno je da se to moglo dogoditi. Istraga treba pokazati je li to vuk samotnjak. Kandidati za predsjednika imaju praktički istu sigurnost kao i predsjednik, nema ih deset, dvojica su i ovo je prilično čudno i bit će puno rasprava o sigurnosnim propustima“, rekao je Pandžić.

“Puno toga ide na ruku Trumpu. Bidenovi gafovi, a i ovo sigurno. Sve što želi pokazati, pokazao je ovim. Da se bori za zemlju, da ga neće nitko zaustaviti. On će nastaviti s tim narativom i sigurno mu to neće odmoći. Najbolja je vijest to što nema drugih žrtava, osim napadača. Mi smo razvijena demokratska društva koja moraju naučiti da se nasiljem ništa ne rješava. Ta retorika koju je Trump inaugurirao se proširila i kod nas. Nasilje nije rješenje, ali vidimo da je sve više slučajeva pribjegavanja nasilju kad se u političkom govoru na pokazuje poštovanje”, govori Pandžić.

Brečić kaže kako se već godinu dana i više zna da je Trump kandidat za predsjednika i da je najzanimljivije vidjeti kako će se Trump postaviti prema napadaču. “Vjerujem da će to politički iskoristiti, da neće priznati da je to bio vuk samotnjak. Reći će da je to potaknuo Joe Biden ili ne znam tko. … FBI se oglasio i rekao da njegovo osiguranje nije imalo nikakve dodatne zahtjeve oko osiguranja ovog skupa. Time su poslali poruku da si oni napravili sve što su mogli. Ovo je nevjerojatan propust”, govori Brečić.

Kaže i kako će nakon ove pucnjave uslijediti niz prosvjeda u Americi na kojima bismo mogli gledati nove scene nasilja. “Pitanje je što će se događati u narednim danima. Što se tiče polarizacije društva, uvijek se politika vodila na taj način. Europa je možda u nekoj boljoj poziciji od Amerike, ali i u Francuskoj svjedočimo nasilnim prosvjedima. Kod nas, srećom, nema toga. Kod nas se taj rat više vodi na mrežama…”, govori Brečić dodajući kako u Hrvatskoj situacija nije radikalna i nemamo takvih scena.

Ponavlja i kako smatra da je Trump pobijedio i prije nego što se ovo dogodilo. “Joe Biden je zaista slab kandidat. On uporno ponavlja da ide dalje i on je slab kandidat i sad imamo ovu situaciju gdje je Trump, po mom mišljenju, zacementirao tu pobjedu. Ako ništa drugo, on je puno bolji komunikator od Bidena, nije uvijek bitan samo sadržaj, nego i način kako šalješ tu poruku”, objašnjava ona.

“Mislim da je to to, da će on pobijediti na tim izborima. Naravno da postoji mogućnost da Demokrati zamijene Bidena, nema tko ga nije tražio da odstupi, čini se da on to neće učiniti”, kaže.

