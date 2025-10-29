Nakon razaranja Jamajke, Melissa stigla do Kube: Proglašeno stanje pripravnosti, stanovnici bježe

Uragan je, čak i prije nego što je stigao do kopna, usmrtio tri osobe na Jamajci, koja se pripremala za njegov dolazak, kao i tri druge osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. Na Haitiju su vlasti u srijedu naredile zatvaranje škola, tvrtki i vladinih ureda.UN je u utorak objavio da što prije uspostavi zračni prijevoz oko 2000 paketa pomoći s Barbadosa na Jamajku dostavi s Barbadosa.