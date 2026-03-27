Potpredsjednik SAD-a JD Vance ranije ovog tjedna vodio je napet telefonski razgovor s premijerom Benjaminom Netanyahuom, tijekom kojeg mu je zamjerio pretjerano optimistične procjene o ratu u Iranu, izvještava Axios.
Vance je kritizirao Netanyahua zbog toga koliko je vjerojatnim prikazivao promjenu režima, navodi se u izvješću Axiosa.
„Prije rata, Bibi je predsjedniku to stvarno predstavio kao nešto lako, kao da je promjena režima puno vjerojatnija nego što jest. A potpredsjednik je imao vrlo realan pogled na te tvrdnje”, rekao je jedan američki dužnosnik za Axios, koristeći Netanyahuov nadimak.
Nakon razgovora, jedan američki dužnosnik tvrdi za taj medij da Izrael podriva Vancea, koji je preuzeo vodeću ulogu u pregovorima o primirju s Islamskom Republikom. Vance, dugogodišnji protivnik dugotrajnih stranih ratova, sudjeluje u pregovorima zajedno s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.
Američki dužnosnik optužio je Izrael da stoji iza izvještaja prema kojima Iran želi pregovarati s Vanceom, smatrajući ga sklonijim postizanju dogovora za okončanje rata.
„To je izraelska operacija protiv JD-ja”, rekao je američki dužnosnik za Axios. Medij navodi da nema dokaza za takvu operaciju. U tekstu se citira i drugi dužnosnik koji kaže da bi Vance najvjerojatnije mogao postići dogovor s Iranom.
„Ako Iranci ne mogu postići dogovor s Vanceom, neće dobiti nikakav dogovor. On je najbolje što mogu dobiti”, rekao je visoki američki dužnosnik za Axios.
