Reuters: Trump je nakon Netanyahuovog poziva odobrio napad na Iran

I Trump i Netanyahu znali su iz obavještajnih izvješća da će se iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, i njegovi ključni suradnici uskoro sastati u svom kompleksu u Teheranu, što ih čini ranjivima na udar s ciljem uklanjanja vodstva. Međutim, nove informacije, prema tri osobe upoznate s pozivom, upućivale su na to da je sastanak pomaknut sa subote navečer na subotnje jutro. O tom pozivu dosad nije bilo izvještavano, piše Reuters.