nakon napada na južni pars
Oprečne poruke Trumpa i Netanyahua: "Cilj Izraela je stvoriti kaos"
Predsjednik Trump rekao je u srijedu da Izrael neće provoditi daljnje napade na glavno iransko postrojenje za prirodni plin. Trumpove izjave, koje djeluju kao pokušaj deeskalacije situacije, stigle su nekoliko sati nakon što je dao zeleno svjetlo za izraelski napad na postrojenje, što predstavlja značajnu eskalaciju rata.
Izraelsko ratno zrakoplovstvo u srijedu je napalo postrojenje za preradu prirodnog plina na jugozapadu Irana. Napad na plinsko polje South Pars bio je prvi put da je Izrael gađao plinska postrojenja u Iranu, koja su ključna za iransko gospodarstvo.
Izraelski i američki dužnosnici rekli su da je napad bio koordiniran i odobren od strane Bijele kuće.
Nekoliko sati kasnije, iranska vojska izvela je dva raketna napada na industrijski grad Ras Laffan u Kataru i pogodila plinska postrojenja, priopćila je kompanija QatarEnergy. Naveli su da je nastala „velika šteta“, ali nije bilo neposrednih izvješća o žrtvama, piše Axios.
Iza kulisa
Nakon prvog iranskog raketnog napada, katarski dužnosnici kontaktirali su izaslanika Bijele kuće Stevea Witkoffa, zapovjednike CENTCOM-a i druge visoke dužnosnike Trumpove administracije te tražili odgovor na pitanje je li SAD unaprijed znao za izraelski napad, prema izvoru upoznatom sa situacijom.
Witkoff je obavio brojne razgovore s katarskim dužnosnicima kako bi organizirao hitan razgovor između Trumpa i katarskog emira, rekao je isti izvor.
Sat vremena nakon drugog iranskog raketnog napada na katarsko plinsko polje, Trump je na Truth Socialu ustvrdio da su izraelske snage „silovito uzvratile“ i izvele napad na iransko plinsko polje „iz bijesa zbog onoga što se dogodilo na Bliskom istoku“.
Tvrdio je da „Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu“ te naglasio da Katar „ni na koji način nije bio uključen niti je imao ikakvu predodžbu da će se to dogoditi“.
Dužnosnici demantirali Trumpa
Američki i izraelski dužnosnici rekli su da su Trumpove izjave netočne. Iako Katar nije unaprijed znao za izraelski napad, Trump jest, rekli su dužnosnici.
Premijer Benjamin Netanyahu i Trump koordinirali su napad, a cilj je bio pokušati odvratiti Iran od daljnjeg ometanja opskrbe naftom kroz Hormuški tjesnac, rekli su izraelski dužnosnici.
Trump je napisao da Iran nije znao da Katar nije bio uključen u napad na njegovo plinsko polje te da je „neopravdano i nepravedno napao dio katarskog LNG postrojenja“. Dodao je: „IZRAEL više neće provoditi napade na ovo izuzetno važno i vrijedno polje South Pars, osim ako Iran nerazumno odluči napasti vrlo nedužni Katar.“
Trump je zaprijetio da će, ako Iran ponovno napadne Katar, SAD „sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela masivno uništiti cijelo plinsko polje South Pars snagom kakvu Iran nikada prije nije vidio“.
Naglasio je da ne želi poduzimati poteze koji bi imali dugoročne posljedice za budućnost Irana, „ali ako katarski LNG ponovno bude napadnut, neću oklijevati to učiniti“.
Analitičar: "Izrael diktira američku vanjsku politiku"
Mohamad Elmasry s Doha Institute for Graduate Studies kaže da je izraelski napad na South Pars potaknuo sve veću raspravu o tome tko zapravo upravlja američkom politikom u regiji.
Trump je, u objavi na Truth Socialu, negirao da je znao za napad.
„Lako je zamisliti da Trump ne govori istinu, da je on to odobrio, da Izrael to ne bi učinio bez njegova odobrenja“, rekao je Elmasry. „Također nije teško zamisliti da je Benjamin Netanyahu ponovno progurao svoje kod Donalda Trumpa i prisilio Trumpovu administraciju na potez.“
Elmasry je ukazao na rastuću nelagodu u Washingtonu, javlja Al Jazeera.
„Izrael je taj koji zapravo diktira mnoge aspekte američke vanjske politike“, rekao je, napominjući da čak i Trumpova vlastita baza počinje propitivati taj odnos.
„Cilj Izraela je stvoriti kaos … izazvati kolaps države u Iranu … te kaos u Zaljevu i širem području Bliskog istoka.“
Omanski šef diplomacije: Amerika je izgubila kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom
Omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi u autorskom tekstu za The Economist upozorava da je „Amerika izgubila kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom“, dodajući da bi joj saveznici trebali pomoći da se „izvuče iz ovog neželjenog zapleta“, prenosi Al Jazeera.
„Dvaput u devet mjeseci Sjedinjene Države i Iran bili su na rubu stvarnog dogovora“, rekao je Albusaidi.
„Bio je to šok, ali ne i iznenađenje kada su 28. veljače – samo nekoliko sati nakon najnovijih i najkonkretnijih razgovora – Izrael i Amerika ponovno pokrenuli nezakoniti vojni udar na mir koji se nakratko učinio stvarno mogućim.“
Iranska odmazda protiv onoga što tvrdi da su američki ciljevi u susjednim zemljama bila je „neizbježna, iako duboko žalosna i potpuno neprihvatljiva posljedica“, rekao je. Za Iran, suočen s ratom čiji je cilj „okončanje Islamske Republike“, to je vjerojatno bila jedina racionalna opcija dostupna iranskom vodstvu.
„Najveća pogrešna procjena američke administracije, naravno, bila je to što je uopće dopustila da bude uvučena u ovaj rat. Ovo nije američki rat i ne postoji vjerojatan scenarij u kojem će i Izrael i Amerika dobiti ono što žele“, dodao je Albusaidi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare