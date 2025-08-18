Bizarna ozljeda
Našli su ga nakon dva dana. Kirurg: Nešto takvo još nisam vidio
Gotovo nevjerojatna priča dolazi iz Italije. Neimenovani 64-godišnjak iz Ancone proveo je dva dana kod kuće s metkom zabodenim u glavu, pišu tamošnji mediji.
Muškarac iz Italije preživio je dva dana bez hrane i vode s metkom iz samostrela koji mu je probio lubanju. Kada su ga pronašli, bio je pri svijesti.
U njegovom stanu pronašli su ga karabinjeri, koje su pozvali rođaci jer se muškarac, inače trgovac, danima nije javljao.
Prizor koji su zatekli bio je potresan: muškarac je ležao na krevetu, još živ, s metkom zabodenim u glavu.
Metak je, prema navodima medija, najvjerojatnije ispaljen iz samostrela koji je muškarac, ljubitelj tog oružja, držao u stanu.
Bio je djelomično pri svijesti, ali više nije mogao razgovijetno govoriti. Odmah je prebačen u bolnicu gdje je operiran.
Zahvat je bio uspješan, a muškarac je krajem prošlog tjedna, prema medijskim izvještajima, još uvijek bio na intenzivnoj njezi uz "opreznu" prognozu.
"Milimetar drugačije i odmah bi umro"
Sam transport u bolnicu bio je iznimno složen - zbog teških ozljeda i rizika da bi svaki pokret mogao pogoršati kritično stanje.
Kako je za list Corriere Della Sera izjavio profesor Maurizio Iacoangeli, šef neurokirurgije u bolnici Torrette u Anconi gdje je muškarac operiran, nikada nije vidio nešto slično.
Metak je pacijentu probio lubanju od čela do zatiljka. Ipak, ostao je pri svijesti, s otvorenim očima, te dva dana sam preživio bez hrane i vode. "Metak mu je čak onemogućavao da okrene glavu", rekao je Iacoangeli.
Pravo je čudo da je metak promašio sve vitalne točke, jer nije prošao potpuno središnjim putem. "Milimetar drugačije i pacijent bi odmah umro", dodao je profesor.
Operacija je trajala dva sata. "Najviše vremena uzimale su pripreme", rekao je kirurg. "Metak nije teško izvaditi, ali je teško to učiniti bez masivnog krvarenja. On djeluje poput čepa. Kad ga izvučeš, riskiraš da se otvor stvori", objasnio je.
Zato su morali predvidjeti sve moguće komplikacije i pripremiti se, što je zahtijevalo vrijeme.
Još jedna sreća u nesreći: metak je bio od ugljikovih vlakana
Neurokirurg je pojasnio da je pacijent imao još jednu sreću – metak je bio izrađen od ugljikovih vlakana, što je omogućilo kvalitetno CT snimanje.
Da je bio metalni, to ne bi bilo moguće, već bi morali koristiti manje preciznu rendgensku snimku, a operacija bi bila daleko rizičnija.
Karabinjeri trenutno provode istragu kako bi utvrdili što se dogodilo.
Kao najvjerojatniji uzrok navode nesreću u kućanstvu, dok isključuju mogućnost napada jer u stanu nije bilo tragova provale.
Ispitat će i mogućnost samoozljeđivanja, iako muškarac nije imao dijagnosticiranih psihičkih poremećaja niti je bio pod nadzorom centra za mentalno zdravlje.
