Umirovljeni vojnik i branitelj: Trebao bih imati 30 posto nižu mirovinu zbog rada na pola radnog vremena

"Vozio sam najprije kao dostavljač za jedan restoran, a kasnije za platforme za dostavu, preko agregatora, na pola radnog vremena. Kada sam 2021. skupio godinu dana staža radeći već dvije godine na pola radnog vremena, otišao sam u Zavod za mirovinsko osiguranje da vidim kako ide s upisom tog radnog staža nadajući se da će mi mirovina biti malo veća. No tamo su mi rekli da ta mogućnost ne postoji jer sam u mirovinu otišao po posebnim propisima te da bi mi novim izračunom mirovine prema općim propisima mirovina bila čak manja nego što je", kazao nam je Nađ.