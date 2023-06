Navala na sindikate u Njemačkoj: “Političari poštuju njihovu moć”

Podijeli :

Sindikalnu borbu u Njemačkoj i Hrvatskoj za Newsroom je analizirao novinar Deutsche Wellea Srećko Matić.

Matić je, naime, za Deutsche Welle razgovarao s Anjom Weber, predsjednicom DGB-a (Deutscher Gewerkschaftsbund) u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. DGB je najveća krovna organizacija pojedinačnih njemačkih sindikata, trenutno okuplja osam sindikata i ima oko 5.600.000 članova u Njemačkoj.

Srećko Matić otkriva kako je u posljednjih nekoliko godina pao broj članova, najviše zbog pandemije u kojoj ljudi više nisu vidjeli plaćanja članarine, no zbog inflacije i rasta cijena, taj trend se opet mijenja.

“Zbog ovoga što se događa posljednjih mjeseci, od rasta cijena do inflacije, pojačan je niz sindikalnih akcija i sindikati su postali ponovno prezentni u društvu. Zaustavili su desetljetni trend opadanja broja članova. Navala novih članova, kaže vlada. Mora se reći da je sad malo njemačkih posloprimaca organizirano u sindikate. Svaki peti radnik u Njemačkoj djeluje u sindikatu”, otkriva Srećko Matić i dodaje:

“Neki poslodavci gledaju svoju korist što nije u duhu njemačkog poslijeratnog gospodarskog modela. Taj model vodi računa da se gospodarstvenici mogu razmahati i ostvariti profit, ali da profit nije sam sebi svrha nego da ima socijalnu kategoriju, da od toga profitiraju i radnici. No i to se promijenilo. Službeni podaci govore da je u ovom trenu samo 49 posto radnika aktivno u poduzećima u kojima su sklopljeni kolektivni ugovori. To je jako malo.”

Govoreći o konkretnim beneficijama koje sindikati izbore, primjerice 10.000 eura veću otpremninu za članove sindikata, Matić kaže da je uobičajeno da kolektivni ugovori primjerice vrijede samo za članove sindikata:

“Postoje poslodavci koji to pokušavaju izbjeći, zaobići, to je u duhu tržišne utakmice. Ima pokušaja da se to izigra. Jedan od najkretivnijih – postoje poslodavci koji ponude da će ista materijalna prava vrijediti i za članove i nečlanove sindikata. Kaže se da je to klasična metoda slabljenja utjecaja sindikata.”

Matić kaže da se političari u Njemačkoj ne boje sindikata, ali poštuju njihovu moć. “I politika vidi da raste njihov utjecaj, zastupljeniji su u društvu”, rekao je Matić.

Prokomentirao je i nova zanimanja te organizaciju sindikata oko njih:

“Vrijeme kućnih ureda, pandemije, utjecalo je na smanjenje broj članova sindikata, nisu ljudi vidjeli svrhu u plaćanju članarina. Sad otkad je inflcija, morali su tražiti način da prežive pa su neki otkazivali članstvo u sindikatu da kratkoročno uštede. Pitanje novih digitalnih platformi nije samo pitanje dostave, u Njemačkoj radi tvornica Tesle, a vlasnik pokušava zaobići aktualno radno pravo i organiziranje radnika unutar firme kako bi se borili za prava.”

