Netanyahu: Izrael ima "organizirani plan s mnogo iznenađenja"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je u videoporuci da će se rat protiv Irana nastaviti "bez prekida i bez kompromisa". Napomenuo je kako Izrael ima "organizirani plan s mnogo iznenađenja" za sljedeću fazu rata s Iranom, "kako bi destabilizirao režim i omogućio promjene".
Obraćajući se pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC), poručio je: "I vi ste na našem nišanu. Tko položi oružje, neće mu se ništa dogoditi. Tko to ne učini, sam snosi posljedice."
Iranskom narodu Netanyahu je poručio da se "trenutak istine približava". "Ne pokušavamo podijeliti Iran. Pokušavamo osloboditi Iran. No, na kraju će o vama ovisiti hoće li Iran biti oslobođen", naglasio je.
"Američko-izraelski savez je snažniji nego ikad"
Tvrdi da bi to "oslobođenje Irana" moglo donijeti mir između Izraela i Irana.
Istaknuo je kako mu je američki predsjednik Donald Trump tijekom njihova sastanka u prosincu rekao: "Bibi, moramo pod svaku cijenu spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja."
Zahvalio je Trumpu na "povijesnom vodstvu" u "američko-izraelskom savezu koji je snažniji nego ikad", prenosi Index. Dodao je da Izrael "stoji uz" druge zemlje koje je napao Iran te tvrdi da se "mnoge države" obraćaju Izraelu tražeći suradnju.
"Učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo gradove i građane"
Optužio je Ujedinjene narode za šutnju dok su, kako je rekao, Iranci bili ubijani. "Kad je pokojni vrhovni vođa Ali Hamnei ubijao Irance, gdje je bio UN? Gdje su bile mnoge države na Zapadu?", upitao je Netanyahu.
"Mnoge zemlje danas točno vide na koga mogu računati. Izrael je svjetionik snage i nade", kazao je.
Netanyahu je također upozorio libanonsku vladu: "Vaša je odgovornost provesti sporazum o prekidu vatre iz 2024. Vaša je odgovornost razoružati Hezbolah."
"Ako to libanonska vlada ne učini, napadi Hezbolaha donijet će katastrofu Libanonu. Došlo je vrijeme da i vi uzmete svoju sudbinu u svoje ruke", poručio je. Najavio je da će Izrael "učiniti sve što je potrebno da zaštiti svoje gradove i svoje građane".
