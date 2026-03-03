Ljudi koji redovito jedu ovu vrstu hrane imaju veće šanse doživjeti 100 godina

Način prehrane danas se značajno razlikuje. Neki biraju isključivo biljnu hranu, drugi su vegetarijanci, dok velik broj ljudi i dalje redovito konzumira meso. Međutim, kako starimo, potrebe organizma se mijenjaju pa postaje ključno da svakodnevna prehrana osigura dovoljno određenih vitamina i minerala.
Oglas
Namirnice bogate kvalitetnim proteinima, vitaminom D, vitaminom B12 i kalcijem imaju važnu ulogu u očuvanju mišićne mase i gustoće kostiju. Upravo na tu temu zanimljive rezultate donijelo je dugogodišnje kinesko istraživanje o zdravom i dugovječnom starenju, koje je obuhvatilo više od 5.000 ispitanika starijih od 80 godina, piše Nova.rs.
Podaci prikupljani od 1998. do 2018. godine pokazali su da su osobe koje nisu konzumirale meso imale manju vjerojatnost da dožive 100 godina u usporedbi s onima koji su jeli meso. Istraživači su analizirali prehrambene navike sudionika tijekom dva desetljeća i uspoređivali ih s njihovom dugovječnošću.
Sa starenjem dolazi do smanjenja potrošnje energije, pada apetita,...
Iako su vegetarijanske dijete ranije povezivane s manjim rizikom od srčanih bolesti i pretilosti, ovo istraživanje sugerira da proizvodi životinjskog podrijetla mogu imati značajnu ulogu u očuvanju zdravlja u poznijim godinama.
Voće i povrće osiguravaju vlakna, antioksidanse i niz važnih mikronutrijenata, ali unos pojedinih vitamina B skupine, posebno vitamina B12, može biti izazov kod strogo veganske prehrane. A kako stručnjaci ističu, potrebe organizma u osmom i devetom desetljeću života znatno se razlikuju od potreba mlađih osoba.
Sa starenjem dolazi do smanjenja potrošnje energije, pada apetita, gubitka mišićne mase i smanjenja gustoće kostiju. Sve to povećava rizik od pothranjenosti i slabosti organizma. Zbog toga je adekvatan unos proteina u starijoj životnoj dobi posebno važan.
Podaci iz kineske studije ukazuju na to da starije osobe koje ne jedu meso, osobito ako su pothranjene, mogu biti u većem riziku od zdravstvenih komplikacija koje utječu na dugovječnost.
Prehrambene potrebe mijenjaju se s godinama
Zanimljivo je da je manja vjerojatnost doživljavanja 100 godina zabilježena prvenstveno kod ispitanika koji su bili mršavi, dok kod starijih osoba sa zdravom tjelesnom težinom konzumacija mesa nije pokazala značajnu razliku.
Pothranjenost i krhkost u starijoj dobi ranije su povezivane s povećanim rizikom od prerane smrti, pa tjelesna masa može biti ključni faktor u tumačenju ovih rezultata.
Važno je napomenuti i da su sudionici koji nisu jeli meso, ali su konzumirali mliječne proizvode, ribu ili jaja, imali slične šanse doživjeti stotu godinu kao i oni koji su jeli meso. Istraživači su zaključili da umjerene količine namirnica životinjskog podrijetla mogu pomoći u prevenciji pothranjenosti i očuvanju mišićne mase u starijoj dobi, osobito u usporedbi sa strogo veganskom prehranom.
Zaključak studije nije da je meso jedini put do dugovječnosti, već da se prehrambene potrebe mijenjaju s godinama te da stariji organizam zahtijeva pažljivo planiran unos nutrijenata kako bi se smanjio rizik od slabosti, prijeloma i općeg propadanja zdravlja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas