Ljudi koji redovito jedu ovu vrstu hrane imaju veće šanse doživjeti 100 godina

Važno je napomenuti i da su sudionici koji nisu jeli meso, ali su konzumirali mliječne proizvode, ribu ili jaja, imali slične šanse doživjeti stotu godinu kao i oni koji su jeli meso. Istraživači su zaključili da umjerene količine namirnica životinjskog podrijetla mogu pomoći u prevenciji pothranjenosti i očuvanju mišićne mase u starijoj dobi, osobito u usporedbi sa strogo veganskom prehranom.