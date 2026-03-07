javlja washington post
Procurila povjerljiva analiza: Američki obavještajci sumnjaju da će doći do promjene režima u Iranu
Izvješće pokazuje da američki obavještajni dužnosnici sumnjaju u učinkovitost napada za postizanje promjene režima u Iranu. Izvještaji američke vlade o ratu u Iranu pokazuju da bi administracija Donalda Trumpa mogla biti slabo pripremljena za rat čiji je cilj promjena režima, prema izvješćima.
Washington Post je u subotu ujutro objavio da je povjerljiva obavještajna analiza utvrdila da je malo vjerojatno da će rat u Iranu srušiti iranski politički establišment, unatoč želji Trumpove administracije da nastavi napade, prenosi The Guardian.
Istodobno, demokrati upozoravaju da zračni napadi na Iran smanjuju američke zalihe određenog oružja, što je bilo jedno od pitanja na zatvorenom brifingu ranije ovog tjedna između dužnosnika Trumpove administracije i članova Kongresa.
Unatoč pregovorima koji su još trajali, SAD i Izrael prošlog su tjedna počeli bombardirati Iran u kampanji tijekom koje su ubijeni ajatolah Ali Hamenei i drugi visoki iranski dužnosnici. Iran je uzvratio napadima na Izrael, američke instalacije u regiji te nekoliko bliskoistočnih država koje ugošćuju američke vojne baze.
Otkako su napadi počeli, Trumpova administracija tvrdi da je Iran pokušao pregovarati o prekidu vatre, iako više izvješća pokazuje suprotno.
Godinama su zagovornici oštre politike prema Iranu u SAD-u pozivali na rat za promjenu režima, upozoravajući da je iranski nuklearni program blizu proizvodnje nuklearnog oružja. Od travnja prošle godine Iran i SAD vode pregovore o iranskom nuklearnom programu. Iran je više puta rekao da je program isključivo civilne prirode.
Izrael i SAD bombardirali su iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja, što je značajno povećalo napetosti između zemalja. Pregovori su se nastavili, ali unatoč tome SAD i Izrael prošlog su tjedna pokrenuli velike napade na Iran.
SAD i Izrael sada već tjedan dana bombardiraju Iran, gađajući vladine zgrade i vojne instalacije. Pogođene su i civilne zgrade, bolnice i škole. Prvog dana bombardiranja u izravnom napadu na školu ubijeno je 168 djevojčica. Associated Press kasnije je izvijestio da je smrtonosni napad vjerojatno došao iz SAD-a.
Trump je u subotu govorio na summitu Shield of the Americas, okupljanju desničarskih čelnika zapadne hemisfere na Floridi, samo nekoliko sati nakon što se iranski predsjednik ispričao susjednim zemljama zbog raketnih napada.
„Ide nam vrlo dobro u Iranu, vidite rezultat“, rekao je Trump. „I bilo je nevjerojatno. Uništili smo 42 mornarička broda, neke vrlo velike, u tri dana. To je bio kraj njihove mornarice. Uništili smo zračne snage. Uništili smo njihove komunikacije i sve telekomunikacije su nestale.“
„Oni su loši ljudi, jednostavno loši ljudi“, dodao je. „Prije osam mjeseci imali bi nuklearno oružje. I ludi su, i upotrijebili bi ga, pa smo učinili uslugu svijetu.“
Međutim, američka obavještajna zajednica ukazuje na drugačiji mogući ishod, unatoč dugotrajnom i agresivnom ratu.
Kako navodi Washington Post, povjerljivo izvješće Nacionalnog obavještajnog vijeća pokazuje da kampanja bombardiranja možda neće srušiti iranski vojni i klerikalni establišment. Izvješće, dovršeno sredinom veljače, razmatralo je dvije moguće akcije SAD-a. U oba slučaja ishod bi bio isti: iranska vlada slijedila bi protokole za nasljednika vrhovnog vođe.
Nakon što je Hamenei ubijen prošlog tjedna, iranska vlada brzo je imenovala privremeno vijeće vodstva, koje čine iranski predsjednik i drugi visoki dužnosnici. To vijeće zaduženo je za izbor sljedećeg vrhovnog vođe.
Obavještajni dužnosnici rekli su da je „malo vjerojatno“ da bi iranska opozicija preuzela vlast u zemlji.
Uz sve veće brige oko američkih zaliha oružja, neki demokratski senatori zabrinuti su da bi zbog brze potrošnje projektila i naprednog oružja druge zemlje koje ovise o američkoj vojnoj pomoći, poput Ukrajine i drugih, mogle imati poteškoća u učinkovitoj obrani.
U intervjuu za Time Magazine senator iz Connecticuta Richard Blumenthal rekao je da je „duboko zabrinut za Ukrajinu“, dodajući da su američki vojni „resursi i zalihe ograničeni i mislim da ćemo u jednom trenutku teško moći reći Ukrajini što dolazi“.
Drugi stručnjak koji je govorio za AP rekao je da zabrinutost nije toliko oko sukoba u Iranu, koliko oko mogućih vojnih eskalacija u budućnosti.
„Nisam posebno zabrinut da ćemo zapravo ostati bez zaliha tijekom ovog sukoba“, rekao je Ryan Brobst, stručnjak za američku obrambenu strategiju iz Foundation for Defense of Democracies, u razgovoru za AP. „Radi se o odvraćanju Kine i Rusije dan nakon što ovaj sukob završi.“
Proizvođači oružja već su pristali povećati proizvodnju. U petak je Lockheed Martin objavio da je dogovoreno „četverostruko povećanje proizvodnje ključnog streljiva“.
