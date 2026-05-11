Netanyahu: Vrijeme je za resetiranje odnosa sa Amerikom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nada se da će odviknuti Izrael od američke vojne pomoći unutar desetljeća dok njegova zemlja nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama, rekao je u intervjuu prikazanom u nedjelju.

"Želim svesti na nulu američku financijsku podršku, financijsku komponentu vojne suradnje koju imamo", rekao je Netanyahu u emisiji "60 minuta" CBS Newsa.

Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći, rekao je. SAD su pristale osigurati ukupno 38 milijardi dolara vojne pomoći Izraelu od 2018. do 2028.

Ali "apsolutno" je pravo vrijeme za moguće resetiranje financijskih odnosa SAD-a i Izraela, rekao je Netanyahu.

"Ne želim čekati sljedeći Kongres", rekao je za CBS. "Želim početi sada", prenosi Reuters.

Dok Izrael već dugo ima dvostranački konsenzus unutar američkog Kongresa za vojnu pomoć, podrška zakonodavaca i javnosti je podijeljena od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023.