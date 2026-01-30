TALIJANSKI NOVINAR ZA N1
Netransparentnost vlade Giorgie Meloni: Zašto je ICE izazvao buru u Italiji?
Novinar talijanskog Il Manifesta Michele Gambirasi uključio se uživo u program Novog dana. S našom Ninom Kljenak opisao je atmosferi u Italiji uoči dolaska jednog od ogranka ICE-a u svrhu pružanja sigurnosne podrške ZOI-u koje se od 6. veljače održavaju u Milanu i Cortini.
"Ono što je potvrđeno od strane američkog veleposlanstva u Italiji jest da neće biti prisutan operativni ogranak ICE-a, odnosno onaj ogranak koji ima maskirane agente i uhićuju migrante - oni neće biti ondje. Prisutni agenti će imati ulogu pružanja podrške u sigurnosti za američku delegaciju i sportaše u Cortini i Milanu. Američke vlasti koje će sudjelovati na otvorenju igara, a među njima će biti JD Vance i Marco Rubio, će štititi agenti, ali iz ureda. To su informacije do kojih smo došli nakon više dana tijekom kojih nisu otkriveni detalji njihovog prisustva", pojasnio je na početku za N1 novinar Michele Gambirasi.
Na pitanje zašto je prisutnost ICE-a izazvala toliku buru u talijanskoj javnosti, uključujući prosvjede, peticije, novinar Il Manifesta govori sljedeće.
"Izazvalo je veliku uznemirenost i polemike. Svi su ostali šokirani tom viješću, s obzirom na prizore koji su nam stigli iz SAD-a nakon ubojstva Prettija i Good na ulicama Minneapolisa. U smislu orijentacije talijanske vlade s obzirom na američku - to je jedan transverzalni odnos.
Niz je tu prosvjeda i problema, svi smo ostali šokirani prizorima. Jedan prosvjed već se održao jučer, sljedeći je sutra, a organizirao ga je jedan od najvećih talijanskih sindikata, a bit će prosvjeda i pred američkim konzulatom u Milanu", otkrio je Gambirasi i naveo da su racije koje provode ICE agenti u Americi uzrokovale zabrinutost kako u talijanskoj, tako i europskim vladama.
"Posebno prijateljstvo sa SAD-om"
"Ovo je i prosvjed protiv Giorge Meloni. Bliskost njene vlade Trumpovoj administraciji je razlog, a unatoč tome što će ICE ostati u "uredima" i u pozadinskoj ulozi podrške, vlasti su trebali su im dani da izađu s jasnim informacijama. Sam ministar unutarnjih poslova Piantedosi se susreo s veleposlanikom SAD-a da čuje njegova pojašnjenja, ali naša vlada nikako da se ogradi od onoga što Amerikanci rade. To posebno prijateljstvo sa SAD-om sad predstavlja problem za talijansku vladu", ocjenjuje Gambiras.
Ministar vanjskih poslova, Tajani, ranije je pokušao ublažiti kolektivnu reakciju i umanjiti problem riječima da "ne dolazi SS".
Netransparentnost talijanske vlade
"Ministar je to rekao kada je vlada sama sebi uskakala u usta. To je spomenuto prošle subote, a u nedjelju je Piantedosi, ministar unutarnjih poslova, rekao da ICE ipak neće biti prisutan. U ponedjeljak pak, predsjednik pokrajine Lombardije je rekao da će tamo biti Rubio i Vance pa da će iz tog razloga oni biti tamo, no zapravo je to bila samo pretpostavka i nije se znalo što se događa sve dok veleposlanstvo nije potvrdilo što će zaista biti", pojasnio je.
Zašto je talijanska vlada netransparentna?
"Od prvog trenutka mogli su reći ono što je na kraju reklo američko veleposlanstvo - neće doći maskirani agenti, bit će 10 ljudi u uredu u Milanu i bavit se istraživačkim aktivnostima. S obzirom da postoji ured od osnivanja ICE-a 2003. godine za vladu bi to trebalo biti jednostavno. Smatram da nisu bili transparentni jer Meloni i vlada više vole biti privilegirani u odnosu na druge europske zemlje. I glasači desnice su umorni zbog Trumpovih postupaka pa je za talijansku vladu ovo komplicirana situacija", zaključuje novinar Il Manifesta.
