"Ministar je to rekao kada je vlada sama sebi uskakala u usta. To je spomenuto prošle subote, a u nedjelju je Piantedosi, ministar unutarnjih poslova, rekao da ICE ipak neće biti prisutan. U ponedjeljak pak, predsjednik pokrajine Lombardije je rekao da će tamo biti Rubio i Vance pa da će iz tog razloga oni biti tamo, no zapravo je to bila samo pretpostavka i nije se znalo što se događa sve dok veleposlanstvo nije potvrdilo što će zaista biti", pojasnio je.