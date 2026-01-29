Od Minneapolisa do Milana
Raste napetost u Italiji, građani izlaze na ulice zbog dolaska ICE-a
Velik broj američkih dužnosnika boravi u Italiji kako bi osigurali sigurnost talijanskih sportaša, ali i potpredsjednika SAD-a Vancea te državnog tajnika Rubija. Sigurnosne snage raspoređene su i za ostale delegacije.
Prosvjedi najavljeni u Milanu
„Ice out!” – pokreti i studentske skupine prosvjeduju protiv prisutnosti američkih agenata u Milanu povodom otvorenja Zimskih olimpijskih igara. Istodobno se podiže sigurnosna uzbuna. Za poslijepodne 6. veljače studenti organizacije Osa, zajedno s aktivistima Potere al Popolo te pro-palestinskim i pro-venecuelanskim skupinama, najavili su prosvjed u 14:30 sati na Piazza della Scala, koju su preimenovali u „Trg Gaze”, pod nazivom „Od Minneapolisa do Milana”. Sudjelovat će i anti-ICE aktivist Chris Smalls.
Nije slučajno da se prosvjed održava upravo na dan svečanog otvorenja Milano-Cortina 2026., uz dolazak u glavni grad Lombardije američkog potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, koje prati osobno osiguranje sastavljeno od agenata Imigracijske i carinske službe, optuženih da su u Minneapolisu ubili dvojicu aktivista.
“¡El ICE no lo queremos en Italia!” 🇮🇹❌🇺🇸— El Charro Político (@CharroPolitico) January 28, 2026
Políticos italianos protestan ante reportes de que agentes del ICE podrían participar en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.🏅✊
¿Qué dirá la primera ministra Meloni?pic.twitter.com/qqI7RzdUo6
Prosvjedi uoči inauguracije
Napetosti na ulicama mogle bi naglo eskalirati, a Ministarstvo unutarnjih poslova pomno prati situaciju jer bi se u idućim danima mogli organizirati novi prosvjedi protiv prisutnosti ICE-a. Najavljeni su i drugi skupovi, u organizaciji CGIL-a, ANPI-ja i Arci-ja, javlja Corriere della Sera.
U međuvremenu sigurnosne službe dovršavaju pripreme za zaštitu sportskog događaja, za koji je već mobilizirano oko 6.000 pripadnika – policije, karabinjera, financijske policije, specijalnih postrojbi i lokalnih redara. Američka sigurnosna pratnja koja će biti uz američku delegaciju u Milano-Cortini sastojat će se od oko 200 ljudi.
Američki agenti bez ovlasti i bez djelovanja na terenu
Riječ je o manjem broju pripadnika službi domovinske sigurnosti, dijela ICE-a, koji neće imati operativne zadaće, već će pružati logističku podršku i pristup bazama podataka. Na talijanskom tlu neće imati policijske ovlasti i praktično će ostati u operativnom centru.
Za razliku od pripadnika CIA-e i FBI-ja, koji će se, kao i uvijek, koordinirati s talijanskim obavještajnim i sigurnosnim službama. U međuvremenu se više ne očekuje dolazak pripadnika Pasdarana u pratnji male iranske delegacije, dok će agenti iz još 92 zemlje surađivati s talijanskim snagama reda – posebno iz Kine, ali i iz Rusije, koja sudjeluje s „neutralnim individualnim sportašima”, poput Bjelorusije.
Crvene zone i operativni centar za kibernetičku sigurnost
Pozornost je maksimalna, što potvrđuje i 50 milijuna eura uloženih isključivo u sigurnost. Nijedna potencijalna prijetnja ne prepušta se slučaju: svi događaji bit će pod potpunim nadzorom, uz upotrebu dronova, robota i kamera.
Uz protusabotažne timove, snajperiste i skijaške jedinice, već sljedećeg tjedna bit će aktiviran 24-satni operativni centar s ekspertima za kibernetičku sigurnost, posvećen isključivo suzbijanju prijetnji i kibernetičkih napada na ključnu infrastrukturu povezanu s Igrama.
Od ponedjeljka pa do 22. veljače na snazi će biti zona zabrane letova iznad pet crvenih zona domaćina Igara: Olimpijskog sela, Unipol Foruma u Assagu, klizališta, dvorane za hokej na ledu i Ice Parka u Rhou. Ta su područja pod najvišim stupnjem sigurnosti, uz vizualnu identifikaciju i trenutačno udaljavanje osoba s policijskim dosjeima za nasilje, dilanje droge i krađe.
