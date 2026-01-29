Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj

Komentirao je svoje vojno iskustvo i njegov ulazak u vojsku: "Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina. Ulazak u vojsku je bilo silom prilika. Prvi sam se put susreo s naoružanjem, borbenim djelovanjem, preskočio sam obuku, nismo ju imali i odmah smo otišli tamo gdje se išlo 1991. Da sam imao vojnu obuku i da su moji suborci imali obuku siguran sam da bi neki bili danas s nama, ta obuka spašava živote, živu glavu onoga tko to prođe. Definitivno bi ta obuka bila idealna, nismo ju imali, ali smo vrlo brzo naučili na teži način."