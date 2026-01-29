Intervju s ministrom obrane
Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj
Ministar obrane i potpredsjednik Vlade bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o vojnom roku, modernizaciji Hrvatske vojske, NATO-u, odnosu s predsjednikom Republike, prijetnjama Donalda Trumpa Grenlandu, ratu u Ukrajini te ostalim temama.
Ivan Anušić se osvrnuo na vojni rok, pozive ročnicima i preglede ročnika: "Liječnički pregledi su započeli, 1200 poziva je otišlo, vrlo brzo ide nastavak pozivanja kako je najavljivano. 20 tisuća je godišnji potencijal mladića koji su kandidati za temeljno vojno osposobljavanje. Odaziv je i više nego odličan. Centri za liječničke preglede u nekim gradovima imaju odaziv od 100 posto, svaki pozvani se odazvao, prosjek je 95 posto. Odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti. Moraju se javiti na liječnički pregled. Oni koji se nisu javili, vidjet ćemo jesu li dobili poziv, jesu li spriječeni, ali obavezno se moraju javiti."
Kada možemo očekivati ročnike na obuci? Kada ćemo znati koliki je broj onih koji su uložili priziv savjesti?
"Mislim da će 9. ožujka prvi ročnici, koji su prošli liječnički pregled kompletan regrutacijski, ući u vojarnu", odgovorio je.
Anušić navodi da jedan dio mladića ne zadovoljava kriterije koji su preduvjeti za temeljno vojno osposobljavanje: "To ne odskače od prosječnih brojki koje su bile i prije. To je otprilike pet do 10 posto."
"Rano je analizirati opće zdravstveno stanje, ali to su mladi ljudi u naponu snage, puni života i nema razloga da budu problematični u smislu zdravstvenog pregleda. Generalno možemo biti zadovoljni", dodao je.
"Pozitivan pomak za mlade"
Ministar navodi da je jedan od čestih problema pretilost: "Ovo što činimo i radimo, liječnički pregled je vrsta edukacije mladog čovjeka i to je dobra stvar. Dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanje gdje će svakodnevno imati fizičke aktivnosti će ga približiti zdravijim navikama. Puno njih se zaljubilo u sport kada je sport probalo. Cijeli proces će biti pozitivan pomak za mlade ljude."
"Oni će u dva mjeseca naučiti temeljne sposobnosti i vještina vojnika strijelca, a hoće li se odlučiti nakon toga na profesionalni ugovor s Hrvatskom vojskom i specijalizacijom, to je njihova odluka. U dva mjeseca će naučiti rukovanje naoružanjem, vještine preživljavanja, pomaganja drugima u ugrozi, vještine bavljenja dronovima i upravljanje dronovima, učit će se i iskusit će vojnički način života u smislu discipline, prehrane, bavljenja sportom. Naučit će stvari koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, stvari s kojima se nisu susreli, bit će im zanimljivo. Očekujemo da će i dio njih ostati u Oružanim snagama kao profesionalci", navodi Ivan Anušić.
"Obuka koja spašava živote"
Komentirao je svoje vojno iskustvo i njegov ulazak u vojsku: "Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina. Ulazak u vojsku je bilo silom prilika. Prvi sam se put susreo s naoružanjem, borbenim djelovanjem, preskočio sam obuku, nismo ju imali i odmah smo otišli tamo gdje se išlo 1991. Da sam imao vojnu obuku i da su moji suborci imali obuku siguran sam da bi neki bili danas s nama, ta obuka spašava živote, živu glavu onoga tko to prođe. Definitivno bi ta obuka bila idealna, nismo ju imali, ali smo vrlo brzo naučili na teži način."
Kako ocjenjujete stanje Hrvatske vojske i što je idući prioritet?
"Stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je puno bolje nego što je bilo i nastavit će se kretati u tom smjeru do spremnosti od 100 posto. Hrvatska Vlada je odlučila modernizirati Oružane snage, okolnosti to zahtijevaju i ja sam zadovoljan, osjeti se novi zamah unutar Oružanih snaga. Drago mi je da hrvatska javnost podupire modernizaciju. 2030. godina je zadnji rok kada ćemo biti u potpunosti opremljeni novom tehnologijom, naoružanjem i spremni za bilo koji izazov koji prijeti Hrvatskoj", rekao je Anušić.
"Moj posao je vidljiv"
Osvrnuo se i na popularnost političara u javnost te novu anketu Crobarometra prema kojoj je on drugi najpopularniji političar u Hrvatskoj : "Ne doživljavam popularnost kao ozbiljnu kategoriju karakterizacije ili opisa nekog političara. Trebalo bi napraviti anketu o vjerodostojnosti pa bi to izgledalo drugačije. Drago vam je kada se vidite na toj ljestvici tako i trudim se da ne napravim nešto što će biti suprotno od toga na toj anketi. Moj posao je u ovom trenutku vidljiv, radi se obrani, vojsci, krize su svuda i hrvatski narod je uvijek bio uz Hrvatsku vojsku. Hrvatska vojska je institucija kojoj ljudi najviše vjeruju."
Može li to biti problem u stranci?
"Ne, popularnost je površna i promjenjiva kategorija. I ministar Medved je popularan", tvrdi.
Anušić navodi da s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem komunicira po potrebi:
"Naši kabineti su stalno u komunikaciji kada govorimo o određenim dokumentima koje predsjednik supotpisuje i mora odobriti. Vidimo se po protokolima i to je to. Najavio je obilazak Rafalea i mora zapovjednik vidjeti što mu vojska radi, ipak je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga."
"NATO će se održati"
Komentirao je i situaciju u NATO-u: "To je ogledalo generalno geopolitike koje se događaju i izvan NATO-a. Amerika je ključan saveznik NATO-a i bez Amerike NATO nije isti, do sada je to tako bilo. Amerika je najjača vojna sila i nositelji su NATO snage. Trump je najavio da očekuje da NATO članice izdvajaju više. Mi smo kao članice na dva, tri, četiri posto...
Dolazimo do problema oko Grenlanda. Problem političke naravi postoji, to će se riješiti. NATO će se održati i Hrvatska bez imalo sumnje podržava članstvo i zajedništvo NATO-a i EU-a. Mi smo jedna od manjih članica, ali smo bitni zbog geopolitičkog položaja, pozicije, iskustva u Domovinskom ratu. Raspad NATO-a se neće dogoditi i Amerika ostaje članica. Hoće li se neki odnosi mijenjati unutar NATO-a, to je istina i Europa će morati puno ozbiljnije shvatiti okolnosti u kojima se nalazi i početi jačati Europu kao zajednicu."
"Da je Ukrajina pala u ruke Rusije... "
Anušić dodaje da živimo u vremenu u kojem se razvija obrambena industrija i da je to prilika Hrvatske, ali i Europe: "Možemo razvijati granu ekonomije koja je profitabilna i ima prostora za jačanje i širenje."
Kako jamčiti da se nešto loše neće dogoditi snažnom militarizacijom?
"Europa militarizacijom i obranom neće učiniti ništa izvan toga što se zove obrana. Ne treba se toga bojati. Europa je započela sa sustavom koji će zaštiti Europu. Da je Ukrajina pala u ruke Rusije, danas bi rat bio puno bliže nego što je sada. Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj. Vukovar je tri mjeseca zadržao srpsku, jugoslavensku vojsku, polomio im je zube, oslabio ih je. Ukrajina to čini u ime cijele Europe, drži Ruse daleko. Dala je četiri godine Europi da se pripremi. Nema bojazni od nekontroliranog sukoba. Da ne bi došlo do sukoba trebamo biti dovoljno jaki. Bolje mir jer ako krenemo mi mogli bi im slomiti zube kao što smo činili u povijesti", kazao je Anušić.
Upitan je, za kraj, je li pogledao proslavljeni hrvatski dokumentarac Fiume o morte Igora Bezinovića.
"Nisam ga pogledao, čuo sam o čemu se u tom dokumentarcu radi, pogledat ću ga". kazao je ministar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare