Njemačka: Hoće li se ići u mirovinu sa 70?

Njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche pozvala je Nijemce da više i duže rade - ako treba i do 70. godine života. To je izazvalo brojne kontroverze, prenosi DW. Potpredsjednica Kluba zastupnika SPD-a u Bundestagu Dagmar Schmidt nazvala je taj prijedlog "udaljenim od životne realnosti većine ljudi". "Već sada se isplati raditi i nakon zakonske starosne granice za odlazak u mirovinu – za sve one koji to žele", izjavila je ona za medije grupe Funke i dodala: "One koji to ne mogu moramo zaštititi. Za njih bi svako produženje radnog vijeka predstavljalo smanjenje mirovine. Toga neće biti sa SPD-om."